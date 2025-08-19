Com visita de canadenses, estudantes vivenciam francês na prática

Os alunos do 4º estágio do curso de francês do Centro de Línguas e Tecnologia da Informação receberam, nesta segunda-feira (18), a visita das canadenses Isis Gagnon e Mireille Gagnon, naturais de Quebec, para uma vivência de conversação. A atividade foi conduzida pela professora Gisele Galafacci e marcou um momento especial para a turma que está concluindo o curso.

Durante o encontro, os estudantes puderam fazer perguntas sobre a cultura e o cotidiano em Quebec, praticando a conversação com falantes nativas da língua. Segundo Gisele, a oportunidade foi um verdadeiro “bônus” para a formação dos alunos.

“Receber nativos da língua francesa é uma experiência muito rica, especialmente para esta turma que está no último semestre e já tem repertório suficiente para interagir. Apesar da diferença de sotaque, já que aqui aprendemos o francês da França e nossas convidadas são do Quebec, os alunos conseguiram se comunicar e perceber, na prática, a importância do que aprenderam ao longo do curso”, destacou a professora.