Com visita de canadenses, estudantes vivenciam francês na prática

Os alunos do 4º estágio do curso de francês do Centro de Línguas e Tecnologia da Informação receberam, nesta segunda-feira (18), a visita das canadenses Isis Gagnon e Mireille Gagnon, naturais de Quebec, para uma vivência de conversação. A atividade foi conduzida pela professora Gisele Galafacci e marcou um momento especial para a turma que está concluindo o curso.
Durante o encontro, os estudantes puderam fazer perguntas sobre a cultura e o cotidiano em Quebec, praticando a conversação com falantes nativas da língua. Segundo Gisele, a oportunidade foi um verdadeiro “bônus” para a formação dos alunos.
“Receber nativos da língua francesa é uma experiência muito rica, especialmente para esta turma que está no último semestre e já tem repertório suficiente para interagir. Apesar da diferença de sotaque, já que aqui aprendemos o francês da França e nossas convidadas são do Quebec, os alunos conseguiram se comunicar e perceber, na prática, a importância do que aprenderam ao longo do curso”, destacou a professora.
Intercâmbio de experiências
Moradora de Jundiaí e membro do Friendship Force de Campinas, Estela de Melo foi a anfitriã das visitantes. A organização internacional existe há mais de 40 anos, conta com 300 clubes espalhados pelo mundo e promove vivências culturais por meio de hospedagens em casas de famílias locais.
“A ideia é proporcionar experiências que vão além do turismo. Os intercâmbios permitem viver a rotina das pessoas, criar laços de amizade e, como diz o lema da associação, acreditar que um mundo de amigos é um mundo de paz. A experiência de hoje, com os alunos do francês, foi justamente isso: uma troca cultural e linguística que enriquece os dois lados”, explicou Estela.
Impressões das canadenses
No Brasil há três semanas, Isis e Mireille afirmaram que a experiência no Centro de Línguas foi surpreendente. “É muito interessante ver uma escola pública aberta ao aprendizado de línguas. No Canadá, não existem instituições gratuitas como esta, tudo é pago. É uma iniciativa muito específica e valiosa daqui. Também ficamos encantadas com a receptividade dos brasileiros e com a diversidade da culinária, que realmente nos surpreendeu”, disseram.