Traficante foge mas abandona sacola cheia de drogas em Jundiaí

Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam 1,2 kg de drogas durante ação em um ponto de tráfico no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Os traficantes conseguiram fugir.

Com supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs patrulhavam em área dominada pelo tráfico, quando se depararam com um homem suspeito, carregando uma sacola. Ele, por sua vez, correu assim que percebeu a aproximação da viatura.

Durante a fuga ele abandonou a sacola e conseguiu escapar. Foi encontrada grande quantidade de drogas, já prontas para a comercialização.