19 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
OPERAÇÕES COM CÃES

Traficante foge mas abandona sacola cheia de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os GMs recolheram as drogas e apresentaram na delegacia
Os GMs recolheram as drogas e apresentaram na delegacia

Guardas municipais de Operações com Cães apreenderam 1,2 kg de drogas durante ação em um ponto de tráfico no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Os traficantes conseguiram fugir.

Com supervisão do subinspetor Cristiano, os GMs patrulhavam em área dominada pelo tráfico, quando se depararam com um homem suspeito, carregando uma sacola. Ele, por sua vez, correu assim que percebeu a aproximação da viatura.

Durante a fuga ele abandonou a sacola e conseguiu escapar. Foi encontrada grande quantidade de drogas, já prontas para a comercialização.

Os entorpecentes foram recolhidos e apresentados na delegacia, onde o caso foi registrado para posterior investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários