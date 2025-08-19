Em uma noite, ladrão pratica três furtos e ainda bate o veículo

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão (Plantão Charlie) prenderam um homem em uma área de mata no final da rua Guilherme Augusto Baad, na Vila Esperança, no final da madrugada desta segunda-feira (18), no momento em que ele abandonava um veículo furtado, após ter batido e destruído a frente de uma casa no bairro Agapeama. Além do carro produto de crime, ele estava com um celular e um cartão de crédito furtados de um homem em uma adega, na noite anterior.
O dono do celular e do cartão, ao rastrear o aparelho, acionou a PM informando que a localização estava acusando na avenida Nações Unidas, na Agapeama. Uma viatura foi enviada e, no trajeto, os policiais se depararam com uma casa com a frente toda destruída, e o morador reclamando que um veículo não identificado havia acabado de bater e fugir.
Os policiais, então, foram para a Vila Esperança, em patrulhamento estratégico, e em uma área de mata, avistaram um homem abandonando um carro com a frente danificada. Ao perceber a viatura, ele correu. Porém, foi alcançado e detido.
Durante averiguação, os PMs questionaram sobre o carro, e ele confessou que havia furtado na garagem de uma casa. Os agentes entraram em contato por telefone com a proprietária, que havia acabado de acordar e perceber que o veículo não estava em sua casa.
Ainda em averiguação, os policiais localizaram o celular e o cartão furtados na adega.
O detido foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi preso e indiciado pelos furtos do carro, do celular e do cartão, e por dano na residência.