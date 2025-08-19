Serviço de coleta de lixo é normalizado em Várzea Paulista

Após paralisação iniciada na noite de segunda-feira (18), a coleta de lixo em Várzea Paulista voltou ao normal no início da tarde desta terça (19). De acordo com Diego Marcelino, presidente do Sinditerceirizados, a retomada ocorreu após reunião entre a empresa prestadora de serviço e o sindicato. Alguns caminhões foram substituídos e os veículos aptos foram liberados para o serviço, garantindo a normalização da coleta.

Ainda segundo o sindicato, pendências administrativas e reajustes salariais devem ser resolvidos até sexta-feira (22). Caso os compromissos não sejam cumpridos, a categoria poderá retomar a paralisação a partir de segunda-feira (25).

Em nota divulgada agora há pouco, a Prefeitura de Várzea Paulista informou que seguirá acompanhando de perto a execução do contrato, para garantir a regularidade do serviço e minimizar os transtornos à população. Mais cedo a prefeitura de Várzea Paulista divulgou, em nota, que todos os pagamentos à empresa Litucera estão rigorosamente em dia. A paralisação, em razão de manifestação dos funcionários da empresa terceirizada responsável pelo serviço, ocorre exclusivamente por questões internas da prestadora.