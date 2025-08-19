Várzea Paulista apresenta as candidatas à Corte das Orquídeas

Várzea Paulista se prepara para mais um dos momentos mais aguardados do ano: a escolha da Rainha da Festa das Orquídeas. O evento, que abre oficialmente o tradicional evento, será realizado no próximo 29 de agosto, no Espaço Cidadania, reunindo beleza, simpatia e o brilho das jovens varzinas.

E este ano a celebração ganha um significado ainda mais especial. Em 2025, Várzea Paulista comemora 60 anos de emancipação política, e a Corte das Orquídeas irá prestar uma homenagem à cidade. As candidatas desfilarão trazendo em sua representação os tons dourados, símbolo da riqueza cultural, da tradição e da força da população.

Para o gestor de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, é uma alegria imensa celebrar escolha da Corte das Orquídeas. “Este é um evento que valoriza nossa cultura e fortalece o turismo local. No evento será a sede da realeza da nossa cidade”, disse. Para o gestor executivo da pasta, William Paixão, a eleição da rainha e das princesas da Festa das Orquídeas é muito mais que um concurso de beleza. “Está é uma forma de valorizar nossa identidade cultural, dar voz à juventude e fortalecer a tradição que torna Várzea Paulista referência nacional na produção de orquídeas”, ressaltou.