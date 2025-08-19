Várzea Paulista apresenta as candidatas à Corte das Orquídeas

Várzea Paulista se prepara para mais um dos momentos mais aguardados do ano: a escolha da Rainha da Festa das Orquídeas. O evento, que abre oficialmente o tradicional evento, será realizado no próximo 29 de agosto, no Espaço Cidadania, reunindo beleza, simpatia e o brilho das jovens varzinas.
E este ano a celebração ganha um significado ainda mais especial. Em 2025, Várzea Paulista comemora 60 anos de emancipação política, e a Corte das Orquídeas irá prestar uma homenagem à cidade. As candidatas desfilarão trazendo em sua representação os tons dourados, símbolo da riqueza cultural, da tradição e da força da população.
Para o gestor de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Júlio Pardal, é uma alegria imensa celebrar escolha da Corte das Orquídeas. “Este é um evento que valoriza nossa cultura e fortalece o turismo local. No evento será a sede da realeza da nossa cidade”, disse. Para o gestor executivo da pasta, William Paixão, a eleição da rainha e das princesas da Festa das Orquídeas é muito mais que um concurso de beleza. “Está é uma forma de valorizar nossa identidade cultural, dar voz à juventude e fortalecer a tradição que torna Várzea Paulista referência nacional na produção de orquídeas”, ressaltou.
A Festa das Orquídeas 2025 acontece de 19 a 21 de setembro, celebrando a flor que se tornou a marca registrada do município e atrai visitantes de toda a região.
Confira as candidatas que disputam o título de Rainha, Princesas e Miss Simpatia da Corte das Orquídeas 2025:
- Ana Clara Oliveira – Jardim Paulista
- Alexia Rossi Domeneghetti – Jardim Alessandra
- Micaela Oliveira Sobrinho – Chácara São Guido
- Kemilly Rayanne Pacheco dos Santos – Cidade Nova 2
- Kimberly Bertoldo – Jardim das Palmeiras
- Hillary Ohana da Silva – Cruz Alta
- Kauany de Amorim Cândido – Jardim América 3
- Julia Vitoria Machado – Jardim Itália
- Larissa Ferreira Parra – Jardim Maria de Fátima
- Brenda de Oliveira – Jardim Satélite
- Mikaely Nogueira dos Santos – Vila Souza
- Vitoria Padoin Romualdo – Jardim América 1
- Maria Clara Netto – Jardim Satélite
- Kethylin Mathias – Jardim Paulista
Fotos: Caue Carvalhães
Produção: Zana Produções