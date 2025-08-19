Técnicos da Visam participam de fórum sobre Leishmanioses

Para marcar a Semana Estadual de Prevenção das Leishmanioses, a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), vinculada à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), aprofundou os conhecimentos, participando na última semana de um fórum sobre a doença desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde.
Além de destacar o cenário atual, no evento online foram apresentadas ações e debatido o tratamento da Leishmaniose cutânea. “Todos os anos, participamos dessa iniciativa para, além de nos atualizarmos, compartilhar nosso trabalho, contribuindo para o controle e a prevenção da zoonose no país. Novamente, foi muito positivo”, ressaltou a agente de endemias Roseli Silva.
A Leishmaniose Visceral é uma doença grave que pode atingir humanos e animais, causada pelos protozoários da espécie Leishmania infantum e transmitida pela picada de insetos da subfamília dos flebotomíneos, conhecido como mosquito-palha. Jundiaí permanece, até o momento, com a estatística zerada para casos notificados autóctones, sendo referência por seu trabalho.
Ao longo do ano, a Visam atua mantendo a vigilância do vetor por meio de pesquisa com armadilhas espalhadas em várias regiões para a captura dos mosquitos e identificação da espécie; do trabalho de orientação à população, inclusive com a colocação de cartazes em áreas ruais; da visitação em clínicas veterinárias para reforçar os protocolos de atendimento aos cães com possíveis sintomas; e efetuando diagnóstico nos caninos e a coleta de sangue de cães para a investigação nos inquéritos sorológicos, compartilhando essa atividade com os demais municípios da Região Metropolitana de Jundiaí "Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Louveira, Jarinu e Várzea Paulista".
Os técnicos do órgão também integram um grupo de trabalho que conta com o apoio do Instituto Adolfo Lutz e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e também reúne profissionais de Vigilância Epidemiológica e Ambiental das cidades da RMJ, além de Cajamar, Itatiba e Vinhedo.
Cenário no Estado
Entre 2017 e 2025, foram notificados 726 casos da doença e 73 óbitos em pessoas no Estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Em 2024, foram 45 registros da forma visceral da doença e, até abril de 2025, foram confirmados 14 novos casos, com destaque para a região Noroeste paulista, onde se concentra a maioria das ocorrências recentes.
Orientação
A Leishmaniose Visceral está diretamente relacionada ao meio ambiente. A orientação é manter os ambientes limpos, já que o vetor se reproduz no material orgânico.