Técnicos da Visam participam de fórum sobre Leishmanioses

Para marcar a Semana Estadual de Prevenção das Leishmanioses, a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), vinculada à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), aprofundou os conhecimentos, participando na última semana de um fórum sobre a doença desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Além de destacar o cenário atual, no evento online foram apresentadas ações e debatido o tratamento da Leishmaniose cutânea. “Todos os anos, participamos dessa iniciativa para, além de nos atualizarmos, compartilhar nosso trabalho, contribuindo para o controle e a prevenção da zoonose no país. Novamente, foi muito positivo”, ressaltou a agente de endemias Roseli Silva.

A Leishmaniose Visceral é uma doença grave que pode atingir humanos e animais, causada pelos protozoários da espécie Leishmania infantum e transmitida pela picada de insetos da subfamília dos flebotomíneos, conhecido como mosquito-palha. Jundiaí permanece, até o momento, com a estatística zerada para casos notificados autóctones, sendo referência por seu trabalho.