19 de agosto de 2025
PARALISAÇÃO

Prefeitura de Várzea afirma que repasses à Litucera estão em dia

Por Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução / Google
Os trabalhadores reivindicam mais segurança e regularização de questões salariais para que o serviço seja retomado na cidade
Desde a noite de ontem (18), os coletores de lixo de Várzea Paulista paralisaram os serviços no município. De acordo com a Prefeitura de Várzea Paulista, a empresa Litucera, responsável pelo serviço de coleta de lixo, foi notificada e providências imediatas foram cobradas para a regularização da coleta, a fim de minimizar os transtornos à população.

Ainda segundo a prefeitura, todos os pagamentos à empresa estão rigorosamente em dia. A paralisação desta terça-feira (19), em razão de manifestação dos funcionários da empresa terceirizada responsável pelo serviço, ocorre exclusivamente por questões internas da prestadora.

Na noite de ontem (18), os coletores de lixo de Várzea Paulista anunciaram paralisação dos trabalhos. Eles reivindicam mais segurança e ajuste de questões salariais. Por ora, não há previsão de retomada da coleta de lixo.

