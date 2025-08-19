'Perigo constante?' Número de condutores é similar, acidentes não

No trânsito de Jundiaí, ainda é possível ouvir comentários como "tinha que ser mulher" ou "mulher no volante, perigo constante". No entanto, analisando dados, é possível constatar que os homens jundiaienses se envolvem em acidentes com mais constância do que mulheres. Quando analisados acidentes fatais, a diferença é ainda maior.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) mostram que Jundiaí tem 280.840 condutores ativos. Deste total, 44,6% são do sexo feminino e 55,4% são do sexo masculino. O número é similar, sendo a diferença entre homens e mulheres no trânsito de Jundiaí de cerca de 30 mil condutores. A proporção masculina se acentua em faixas etárias mais altas.

Quando observados os núermos de acidentes, entre 1º de janeiro de 2019 e 30 de junho deste ano, homens estão envolvidos em 68,2% dos sinistros, enquanto mulheres são 24,8% e 7% de vítimas não têm gênero especificado.