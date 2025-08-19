Paralisados, coletores pedem itens básicos em Várzea Paulista

Na noite de ontem (18), os coletores de lixo de Várzea Paulista anunciaram paralisação dos trabalhos. Eles reivindicam mais segurança e ajuste de questões salariais. Por ora, não há previsão de retomada da coleta de lixo.

Presidente do Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços e em Asseio e Conservação (Sinditerceirizados), Diego Marcelino explica a manifestação. "O motivo da paralisação é a condição dos caminhões, botando em risco a vida dos trabalhadores. EPI, reajuste salarial, atrasos nos pagamentos, são meses que atrasam dois, três dias, sempre estão ocorrendo esses atrasos. Mas a segurança aqui está bem precária nos caminhões, sem iluminação, coisas amarradas com corda, pneu careca, caminhão sem freio", diz.

O Jornal de Jundiaí entrou em contato com a empresa Litucera, responsável pelo serviço na cidade, requisitando o contato de assessoria de imprensa, mas o atendimento não soube informar. O espaço no jornal está aberto para resposta da Litucera.

