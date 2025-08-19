19 de agosto de 2025
SEGURANÇA

Paralisados, coletores pedem itens básicos em Várzea Paulista

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A paralisação foi acordada entre a categoria e o sindicato na noite de segunda-feira
A paralisação foi acordada entre a categoria e o sindicato na noite de segunda-feira

Na noite de ontem (18), os coletores de lixo de Várzea Paulista anunciaram paralisação dos trabalhos. Eles reivindicam mais segurança e ajuste de questões salariais. Por ora, não há previsão de retomada da coleta de lixo.

Presidente do Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços e em Asseio e Conservação (Sinditerceirizados), Diego Marcelino explica a manifestação. "O motivo da paralisação é a condição dos caminhões, botando em risco a vida dos trabalhadores. EPI, reajuste salarial, atrasos nos pagamentos, são meses que atrasam dois, três dias, sempre estão ocorrendo esses atrasos. Mas a segurança aqui está bem precária nos caminhões, sem iluminação, coisas amarradas com corda, pneu careca, caminhão sem freio", diz.

O Jornal de Jundiaí entrou em contato com a empresa Litucera, responsável pelo serviço na cidade, requisitando o contato de assessoria de imprensa, mas o atendimento não soube informar. O espaço no jornal está aberto para resposta da Litucera.

O que acontece

De acordo com ata do encontro dos trabalhadores junto ao sindicato, são nove reivindicações da categoria junto à empresa:

  1. Manutenção nos caminhões de coleta (condição atual dos veículos é inaceitável, bem como a ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados);
  2. Fornecimento dos EPIs necessários para a realização dos trabalhos de coleta, como luvas, calçado apropriado e uniforme completo da empresa, com camisa e calça, além de outros materiais e equiamentos para exercício das funções desempenhadas (situação atual é degradante);
  3. Não atrasar os pagamentos (os pagamentos atrasados de benefícios e salários vêm ocorrendo há mais de 3 meses); 
  4. Unificação dos cartões de vale alimentação e vale refeição (além da unificação, que os valores sejam pagos nas datas corretas, pois atrasos vêm sendo recorrentes);
  5. Melhoria nos locais de higiene da empresa (banheiros);
  6. Melhoria dos vestiários da empresa e separação dos vestiários em masculino e feminino;
  7. Contratação de um técnico de segurança para os setores de coleta e varrição;
  8. Reajuste salarial para coletores e motoristas;
  9. Reajuste nos benefícios (vale alimentação e vale refeição).

