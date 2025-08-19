Paralisados, coletores pedem itens básicos em Várzea Paulista

Na noite de ontem (18), os coletores de lixo de Várzea Paulista anunciaram paralisação dos trabalhos. Eles reivindicam mais segurança e ajuste de questões salariais. Por ora, não há previsão de retomada da coleta de lixo.
Presidente do Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços e em Asseio e Conservação (Sinditerceirizados), Diego Marcelino explica a manifestação. "O motivo da paralisação é a condição dos caminhões, botando em risco a vida dos trabalhadores. EPI, reajuste salarial, atrasos nos pagamentos, são meses que atrasam dois, três dias, sempre estão ocorrendo esses atrasos. Mas a segurança aqui está bem precária nos caminhões, sem iluminação, coisas amarradas com corda, pneu careca, caminhão sem freio", diz.
O Jornal de Jundiaí entrou em contato com a empresa Litucera, responsável pelo serviço na cidade, requisitando o contato de assessoria de imprensa, mas o atendimento não soube informar. O espaço no jornal está aberto para resposta da Litucera.
O que acontece
De acordo com ata do encontro dos trabalhadores junto ao sindicato, são nove reivindicações da categoria junto à empresa:
- Manutenção nos caminhões de coleta (condição atual dos veículos é inaceitável, bem como a ocorrência de acidentes de trabalho com os empregados);
- Fornecimento dos EPIs necessários para a realização dos trabalhos de coleta, como luvas, calçado apropriado e uniforme completo da empresa, com camisa e calça, além de outros materiais e equiamentos para exercício das funções desempenhadas (situação atual é degradante);
- Não atrasar os pagamentos (os pagamentos atrasados de benefícios e salários vêm ocorrendo há mais de 3 meses);
- Unificação dos cartões de vale alimentação e vale refeição (além da unificação, que os valores sejam pagos nas datas corretas, pois atrasos vêm sendo recorrentes);
- Melhoria nos locais de higiene da empresa (banheiros);
- Melhoria dos vestiários da empresa e separação dos vestiários em masculino e feminino;
- Contratação de um técnico de segurança para os setores de coleta e varrição;
- Reajuste salarial para coletores e motoristas;
- Reajuste nos benefícios (vale alimentação e vale refeição).