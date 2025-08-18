Jundiaí aplica vacina contra o HPV em jovens de 15 a 19 anos

A Vigilância Epidemiológica (VE) de Jundiaí alerta sobre a necessidade de os adolescentes entre 15 e 19 anos buscarem a vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano). A dose está sendo ofertada temporariamente para essa faixa etária por orientação do Ministério da Saúde, visando aumentar a proteção contra uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo.

O HPV é responsável por mais de 200 tipos de vírus, sendo que alguns podem causar cânceres. A vacina HPV4 (quadrivalente) protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18, que estão relacionados a essas doenças, e está incluída no Calendário Nacional de Imunizações de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Seguindo as diretrizes nacionais, a dose também é disponibilizada para imunocomprometidos de 9 a 45 anos e vítimas de violência sexual entre 15 e 45 anos.

“Desde o ano passado, houve a ampliação também para população de 15 a 19 anos que perdeu a oportunidade de receber o imunizante anteriormente. Essa medida vai somente até dezembro. Nessa faixa etária Jundiaí possui 8.680 adolescentes e a nossa meta é vacinar 90% desta população. O HPV é uma doença silenciosa, que pode levar a diversos tipos de câncer, como do colo do útero, órgãos genitais, boca e garganta, por isso a importância de resgatar quem não se vacinou”, afirma a coordenadora da VE, Carolina de Azevedo.