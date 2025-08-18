Inscrições estão abertas para aulas de vôlei adaptado

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esportes e Lazer, informa que estão abertas as inscrições para as aulas de Vôlei Adaptado Masculino e Feminino, além das aulas de Vôlei Adulto Feminino.
As vagas são limitadas e, para se inscrever, os interessados devem apresentar uma foto 3×4, comprovante de residência e RG. O cadastro deve ser realizado na Unidade de Esportes, localizada na Avenida Ipiranga, 151 – Centro.
Confira as vagas e locais das aulas:
Idade: 45+
Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino
Dia: Sextas-feiras
Horário: 07h30 às 09h30
Local: Ginásio da Vila Popular – Rua Santa Catarina, s/n – Vila Popular
Idade: 45+
Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino
Dia: Terças e quintas-feiras
Horário: 17 às 19 horas
Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva, Rua Aristides Nivoloni, 240 — Jardim Maria de Fátima
Idade: 18+
Modalidade: Vôlei Adulto Feminino
Dia: Terças e quintas-feiras
Horário: 19 às 21 horas
Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva
Idade: 58+
Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino
Dia: Terças e quintas-feiras
Horário: 09 às 10h30
Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva
Idade: 68+
Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino
Dia: Quartas e sextas-feiras
Horário: 08 às 09h30
Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva
Idade: 45+, 58+ e 68+
Modalidade: Vôlei Adaptado Masculino
Dia: Quartas e sextas-feiras
Horário: 10 às 11h30
Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva