18 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

VÁRZEA PAULISTA

Inscrições estão abertas para aulas de vôlei adaptado

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMV
As vagas são limitadas
A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esportes e Lazer, informa que estão abertas as inscrições para as aulas de Vôlei Adaptado Masculino e Feminino, além das aulas de Vôlei Adulto Feminino.

As vagas são limitadas e, para se inscrever, os interessados devem apresentar uma foto 3×4, comprovante de residência e RG. O cadastro deve ser realizado na Unidade de Esportes, localizada na Avenida Ipiranga, 151 – Centro.

Confira as vagas e locais das aulas:

Idade: 45+

Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino

Dia: Sextas-feiras

Horário: 07h30 às 09h30

Local: Ginásio da Vila Popular – Rua Santa Catarina, s/n – Vila Popular

Idade: 45+

Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino

Dia: Terças e quintas-feiras

Horário: 17 às 19 horas

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva, Rua Aristides Nivoloni, 240 — Jardim Maria de Fátima

Idade: 18+

Modalidade: Vôlei Adulto Feminino

Dia: Terças e quintas-feiras

Horário: 19 às 21 horas

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva

Idade: 58+

Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino

Dia: Terças e quintas-feiras

Horário: 09 às 10h30

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva

Idade: 68+

Modalidade: Vôlei Adaptado Feminino

Dia: Quartas e sextas-feiras

Horário: 08 às 09h30

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva

Idade: 45+, 58+ e 68+

Modalidade: Vôlei Adaptado Masculino

Dia: Quartas e sextas-feiras

Horário: 10 às 11h30

Local: Ginásio Ayrton Senna da Silva

