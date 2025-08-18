Estagiários impulsionam o dia a dia na DAE Jundiaí

Todos os dias, na Estação de Tratamento de Água (ETA), um estagiário auxilia nas etapas do processo que garante a qualidade da água distribuída na cidade. No Mundo das Crianças, outros estagiários recebem os visitantes. Já na sede administrativa, ajudam no desenvolvimento de atividades essenciais para a empresa. Comemorado nesta segunda-feira (18), o Dia do Estagiário celebra esses jovens que desenvolvem um papel ativo no funcionamento da DAE Jundiaí.

Hoje, 80 estagiários atuam nas mais diferentes áreas da empresa, seja na ETA, nos parques ou na sede administrativa da DAE. São estudantes de graduação e tecnólogos que vivenciam no dia a dia o que aprendem na sala de aula. “O estágio é enriquecedor, é uma experiência diferente da faculdade, aqui as coisas ficam muito mais claras", conta a estudante de direito Ananda Martins, de 23 anos.

O programa de estágio na DAE é realizado em parceria com as instituições de ensino: os estudantes são contratados de acordo com o curso e, a partir da necessidade dos setores da empresa, passam a ter contato direto com a rotina da área, como a aluna de Ciências Biológicas Sthephanny Pagani, 19, que atua no Laboratório de Controle de Qualidade da empresa. “Está sendo uma fase incrível. Fui jovem aprendiz aqui e agora tenho a chance de estagiar na minha área”.