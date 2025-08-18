Programa de descarte de resíduos começa pela região oeste

A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a TV TEM, iniciou nesta segunda-feira (18) a edição 2025 do Programa Cidade Limpa, uma iniciativa que tem como objetivo ampliar a conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos.

Logo no primeiro dia, dois caminhões do Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), percorreram ruas e avenidas de bairros do Vetor Oeste para recolher inservíveis deixados pelos moradores.

Um dos participantes foi o motorista Gilmar Pereira da Silva, que aguardou a passagem da equipe para descartar garrafas de vidro e papelão.