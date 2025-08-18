Programa de descarte de resíduos começa pela região oeste

A Prefeitura de Jundiaí, em parceria com a TV TEM, iniciou nesta segunda-feira (18) a edição 2025 do Programa Cidade Limpa, uma iniciativa que tem como objetivo ampliar a conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos.
Logo no primeiro dia, dois caminhões do Departamento de Limpeza Pública (LIMPUB), da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), percorreram ruas e avenidas de bairros do Vetor Oeste para recolher inservíveis deixados pelos moradores.
Um dos participantes foi o motorista Gilmar Pereira da Silva, que aguardou a passagem da equipe para descartar garrafas de vidro e papelão.
“Cidade limpa é outra coisa. Vidro não é algo que deve ser jogado em qualquer lugar. Se você tem um ponto de coleta passando na porta de casa, não custa nada separar e entregar. Isso evita sujeira, vandalismo e até acidentes. O programa ajuda a dar o destino correto e deixa a cidade melhor para todos”, destacou.
Segundo Luciene Ramazotti, coordenadora de Educação Ambiental da LIMPUB, a ação tem um caráter educativo, e segue até o próximo dia 26 de agosto.
“Queremos estimular a população a repensar seus hábitos de descarte, evitando problemas como entupimento de bocas de lobo, enchentes e até a proliferação de doenças”, explicou.
Confira o cronograma completo dos bairros atendidos:
18 de agosto – Parque Residencial Jundiaí, Parque Residencial Almerinda Chaves, Jardim Novo Horizonte (Estrada Municipal do Varjão), Conjunto Habitacional João Mezzalira Junior, Residencial dos Cravos, Fazenda Grande, Residencial Santa Giovanna, Tulipas;
19 de agosto – Morada das Vinhas (Rua Uva Niágara), Cecap, Terra da Uva, Parque dos Ingás, Vista Alegre, Centenário, Vila Marlene, Jardim Sales;
20 de agosto – Jundiaí-Mirim, Jardim Califórnia, Jardim São Marcus, Jardim São Camilo, Vila Aparecida, Ponte São João, Vila Graff, Colônia;
21 de agosto – Vila Ana, Jardim Paulista, Jardim Bonfiglioli, Vila Rami, Vila Comercial, Vila Maringá, Jardim Martins, Jardim Copacabana;
22 de agosto – Vila Nambi, Vila Santana, Vila Ruy Barbosa, Jardim Tamoio, Vila Tupi (Balsan), Jardim Pacaembu, Ivoturucaia, Cidade Nova;
25 de agosto – Santa Gertrudes, Jardim do Lago, Parque Cidade Jardim I e II, Vila Progresso, Vila Cristo Redentor, Vila Esperança, Vila Mafalda, Jardim Esplanada;
26 de agosto – Vila Liberdade, Vila Rio Branco, Horto Florestal, Fepasa, Vila Lacerda, Vila Hortolândia, Parque da Represa, Jardim Sorocabana.
Durante o programa, serão recolhidos madeira, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, metais, recicláveis, pneus, borracha, isopor, vasos sanitários e lavatórios.
Cata-treco funciona o ano todo
A Prefeitura de Jundiaí mantém, durante todo o ano, o serviço Cata-treco, que percorre os bairros da cidade recolhendo materiais volumosos descartados pelos moradores.
O atendimento é feito de casa em casa, conforme cronograma que abrange todas as regiões do município. Clique aqui e confira a programação do serviço.