Dise apreende 20 kg de cocaína e 1,8 kg de maconha

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), de Jundiaí, apreenderam 20 quilos de cocaína e quase 2 kg de maconha em um apartamento em Hortolândia, no interior de São Paulo. A droga era armazenada e fracionada para distribuição tanto na região de Campinas, como também em Jundiaí. Um homem foi preso.
Os policiais investigavam o tráfico de drogas em Jundiaí e descobriram que a base de distribuição dessa droga, para algumas biqueiras, ficava em Hortolândia.
Foi solicitado então à Justiça o mandado de busca e apreensão para um apartamento no bairro Jardim Nova Estrela, onde, nesta segunda-feira (18),o mandado foi cumprido.
Os agentes invadiram o local e localizaram grande quantidade de drogas, além de uma arma. Um homem foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.
O caso segue em investigação.