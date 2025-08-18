Dise apreende 20 kg de cocaína e 1,8 kg de maconha

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), de Jundiaí, apreenderam 20 quilos de cocaína e quase 2 kg de maconha em um apartamento em Hortolândia, no interior de São Paulo. A droga era armazenada e fracionada para distribuição tanto na região de Campinas, como também em Jundiaí. Um homem foi preso.

Os policiais investigavam o tráfico de drogas em Jundiaí e descobriram que a base de distribuição dessa droga, para algumas biqueiras, ficava em Hortolândia.

Foi solicitado então à Justiça o mandado de busca e apreensão para um apartamento no bairro Jardim Nova Estrela, onde, nesta segunda-feira (18),o mandado foi cumprido.