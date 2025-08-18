18 de agosto de 2025
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Profissionais de serviços de alimentação participam de curso

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Dia 10 de outubro, a equipe promoverá novamente o curso e as inscrições já estão abertas
Dia 10 de outubro, a equipe promoverá novamente o curso e as inscrições já estão abertas

A Vigilância Sanitária (Visa), vinculada à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), realizou uma capacitação sobre Boas Práticas em Manipulação de Alimentação. O evento reuniu no auditório do Jundiaí Empreendedora profissionais que atuam em restaurantes, lanchonetes, bufês, entre outros serviços de alimentação.

A engenheira de alimentos Paula Ashikawa Hojo e a nutricionista Flávia Gonçalves Ribeiro, da Visa, baseadas nas legislações sanitárias, enfatizaram os cuidados com a higiene pessoal e com o armazenamento dos alimentos, além dos procedimentos para conservação e manipulação dos produtos, a importância da qualidade da água e a documentação necessária.

“Esse curso, que faz parte das nossas ações de educação em saúde, visa ensinar os procedimentos que todo estabelecimento que prepara e/ou comercializa alimentos deve adotar para garantir a segurança dos produtos alimentícios. Também é uma oportunidade para esclarecer dúvidas, visando evitar a transmissão de doenças. Em torno de 600 milhões de pessoas adoecem no mundo por conta de intoxicação alimentar, algo que poderia ser evitado”, enfatiza a coordenadora da Visa, Alinne Lopes.

Prestes a abrir uma doceria, Carolina Kenez participou pela primeira vez e destacou a importância da iniciativa. “Assim que fiquei sabendo, fiz a inscrição. Considero importante, porque sempre podemos aprender algo que não sabíamos. É fundamental fazer tudo de maneira correta para me proteger e ao outro também”, enfatizou.

Programação

No dia 10 de outubro, das 13h30 às 16h30, a Visa realizará novamente o curso. Desta vez, será no auditório do Paço Municipal. As inscrições já podem ser realizadas no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdsL6i2rZ7wlIlCWerEBlk56fxy1vmA77AcmA6WuzwnRawjQ/viewform?pli=1

