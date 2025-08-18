Fiscalização de transporte escolar aborda 10 vans em Campo Limpo

Na última semana, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizou novas fiscalizações de transporte escolar em mais um município da região de Jundiaí, em parceria com a Polícia Militar. Após a retomada da Operação de Transporte Escolar Seguro (Otes) em Vargem, na semana passada, a inspeção chegou A Campo Limpo Paulista.

Foram abordados, nas duas operações (manhã e tarde), dez veículos. Destes, três estavam irregulares. As infrações constatadas foram relativas à falta de autorização para condução de escolares, ausência de identificação do veículo como destinado à atividade, além de mau estado de conservação, comprometendo a segurança dos transportados. Dois veículos precisaram ser removidos a pátio. Os três autuados foram bloqueados e impedidos de circulação até a regularização das pendências.

A meta para 2025 é realizar mil ações e inspecionar mais de seis mil veículos.

Itens observados nas fiscalizações