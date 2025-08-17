Região Noroeste de Jundiaí recebe o programa ‘Quem Ama, Cuida’

A região Noroeste de Jundiaí recebe de 18 a 23 de agosto, as equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Parques, Jardins e Praças e de Iluminação Pública que atuam no programa “Quem Ama, Cuida”. As ações contemplam 23 locais das regiões do Engordadouro e Currupira.

A iniciativa, coordenada pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) da Prefeitura de Jundiaí inclui serviços de poda e remoção de árvores, roçada em áreas públicas, tapa-buracos, hidrojateamento, limpeza de bocas de lobo e manutenção da iluminação em praças e demais espaços públicos.

“Nas últimas semanas, as equipes atuaram no vetor Oeste da cidade. Agora iremos atender outras regiões, seguindo um cronograma semanal que garante a continuidade e a abrangência do mutirão em toda a cidade”, destacou o gestor da UGISP, Marcos Galdino.