Prefeitura abre vagas para aulas de atletismo e handebol

A Prefeitura de Jundiaí através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) está com vagas abertas para as modalidades de atletismo e handebol. As atividades serão realizadas em diferentes Complexos Esportivos e as aulas são gratuitas.

Handebol

As aulas de handebol acontecem no CECE Francisco Álvaro Siqueira Neto (Rua Londrina, 865 – Jardim Martins) e no CECE Léo Pereira Lemos Nogueira (Avenida Francisco Nobre, 801 – Sarapiranga – Medeiros).

Terças e quintas-feiras – CECE Francisco Álvaro Siqueira Neto

16h às 17h – 6 a 8 anos;

17h às 18h – 9 a 10 anos;

18h às 19h – 11 a 14 anos;

Contato: (11) 4589-6926.