Prefeitura abre vagas para aulas de atletismo e handebol

A Prefeitura de Jundiaí através da Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) está com vagas abertas para as modalidades de atletismo e handebol. As atividades serão realizadas em diferentes Complexos Esportivos e as aulas são gratuitas.
Handebol
As aulas de handebol acontecem no CECE Francisco Álvaro Siqueira Neto (Rua Londrina, 865 – Jardim Martins) e no CECE Léo Pereira Lemos Nogueira (Avenida Francisco Nobre, 801 – Sarapiranga – Medeiros).
Terças e quintas-feiras – CECE Francisco Álvaro Siqueira Neto
16h às 17h – 6 a 8 anos;
17h às 18h – 9 a 10 anos;
18h às 19h – 11 a 14 anos;
Contato: (11) 4589-6926.
Quartas e sextas-feiras – CECE Léo Pereira Lemos Nogueira
8h às 9h – 11 a 14 anos;
9h às 10h – 9 a 10 anos;
10h às 11h – 6 a 8 anos;
Contato: (11) 4589-6931.
Atletismo
As aulas de atletismo serão realizadas no CECE Dr. Nicolino de Lucca – Bolão (Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº – Anhangabaú), em dois horários, de acordo com a faixa etária.
Terças e quintas-feiras – CECE Dr. Nicolino de Lucca – Bolão
8h30 às 9h30 – 7 a 9 anos;
9h30 às 10h30 – 10 a 12 anos;
Contato: (11) 4589-6940.
Observação:
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas diretamente nos locais das aulas.