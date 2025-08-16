Casa Sol completa quase duas décadas como referência

Em funcionamento desde 2006, a Casa Sol é um dos serviços mais importantes da rede municipal de proteção às mulheres vítimas de violência em Jundiaí. Vinculado à Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), o equipamento oferece acolhimento sigiloso e seguro para mulheres sob ameaça de morte por parte de seus agressores, garantindo proteção, apoio psicológico e acompanhamento social para que possam reconstruir suas vidas.

O serviço está presente em apenas 144 dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros e, quando foi inaugurada, a Casa Sol foi a 11ª unidade desse tipo no país. Desde então, tornou-se referência pelo atendimento humanizado e pelo trabalho articulado em rede.

Somente no ano passado, foram realizados 55 acolhimentos, entre mulheres e seus dependentes. Em 2025, até o momento, já foram 20 acolhimentos. O serviço pode receber até 14 pessoas simultaneamente, incluindo filhos, mães ou irmãos das mulheres abrigadas. O período de permanência é de até 90 dias, podendo ser prorrogado de acordo com avaliação técnica.