Jundiaí recebe prêmio ‘hors concours’ de destinos turísticos

A Prefeitura de Jundiaí, representada pelo prefeito Gustavo Martinelli, recebeu nesta semana uma homenagem do Top Destinos Turísticos, prêmio que combina votação popular e escolha de júri técnico para o reconhecimento de Municípios e regiões que investem em Turismo. A entrega foi formalizada pelo idealizador da premiação, Aristides Cury, e consagra o Município pelo fato de ter vencido por três vezes o prêmio na mesma categoria, tornando-se um “hors concours” na competição.

O reconhecimento foi entregue no gabinete do Paço Municipal, nas presenças da gestora da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Marcela Moro; da diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da UGAAT, Mirian Oliveira; e da assessora especial da Unidade, Gabriela Raffanti.

“Este é mais um reconhecimento para Jundiaí no segmento do Turismo Rural, que em muito contribui para tornar o nome do Município conhecido fora daqui, para a geração de emprego e renda, além da preservação do meio ambiente e manutenção da boa qualidade de vida dos nossos cidadãos”, comemorou Martinelli.