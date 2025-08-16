Jundiaí recebe prêmio ‘hors concours’ de destinos turísticos

A Prefeitura de Jundiaí, representada pelo prefeito Gustavo Martinelli, recebeu nesta semana uma homenagem do Top Destinos Turísticos, prêmio que combina votação popular e escolha de júri técnico para o reconhecimento de Municípios e regiões que investem em Turismo. A entrega foi formalizada pelo idealizador da premiação, Aristides Cury, e consagra o Município pelo fato de ter vencido por três vezes o prêmio na mesma categoria, tornando-se um “hors concours” na competição.
O reconhecimento foi entregue no gabinete do Paço Municipal, nas presenças da gestora da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Marcela Moro; da diretora do Departamento de Fomento ao Turismo da UGAAT, Mirian Oliveira; e da assessora especial da Unidade, Gabriela Raffanti.
“Este é mais um reconhecimento para Jundiaí no segmento do Turismo Rural, que em muito contribui para tornar o nome do Município conhecido fora daqui, para a geração de emprego e renda, além da preservação do meio ambiente e manutenção da boa qualidade de vida dos nossos cidadãos”, comemorou Martinelli.
Aristides contextualizou o prêmio e o desempenho de Jundiaí. “O Top Destinos Turísticos foi pensado para ser um prêmio que combinasse uma avaliação técnica com a motivação e mobilização da população local, de modo ponderado com o seu tamanho. Ele ainda faz com que a própria população conheça mais de sua cidade e ficamos muito honrados de saber que também pudemos contribuir com isso aqui, somando-se aos esforços do Poder Público. Jundiaí chega a três vitórias e recebe este troféu, sendo certamente uma referência para todo o estado e também para o país.”
Agradecendo pelo reconhecimento, Marcela lançou o novo futuro desafio do Município. “A premiação por três vezes consolida os esforços da Prefeitura para o fortalecimento do Turismo Rural em Jundiaí, que, atualmente, é imbatível nesse segmento tanto em número de atrativos, quanto de público. Com este reconhecimento, Jundiaí parte agora para novos desafios, desta vez também na categoria do Turismo Gastronômico”, lançou a gestora.
Mais Prêmio
Este ano, o Prêmio Top Destinos Turísticos está em sua 7ª edição e, apesar de não poder mais participar da categoria Turismo Rural, Jundiaí irá competir na categoria Turismo Gastronômico, que também contempla o Enoturismo. A votação começa na próxima segunda-feira (15) e poderá ser feita no site da premiação.