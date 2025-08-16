17 de agosto de 2025
Homem tenta dar 'carteirada' e é preso por tráfico de influência

Por Fábio Estevam | Polícia
O suspeito foi conduzido à delegacia, onde acabou preso
Um homem foi preso por tráfico de influência, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista, ao tentar se livrar de ser preso, por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), tentando intimida-los alegando ser parente de um guarda municipal. A tentativa desesperada aconteceu enquanto ele estava sendo detido por tráfico de drogas.

Os GMs Max e Fortunato faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem com uma bolsa. Este, por sua vez, abandonou a bolsa e tentou fugir, mas foi abordado. Durante a abordagem, ele resistiu e entrou em luta corporal com os agentes, que conseguiram imobilizá-lo.

Com ele foram encontradas várias porções de drogas, que ele confessou estar vendendo.

Ao receber voz de prisão, o homem tentou persuadir os guardas da decisão de prendê-lo, alegando que era parente de um guarda municipal. Por esta razão, ele também foi preso por tráfico de influencia.

Na delegacia, ele foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

