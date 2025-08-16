Homem tenta dar 'carteirada' e é preso por tráfico de influência

Um homem foi preso por tráfico de influência, no bairro São José, em Campo Limpo Paulista, ao tentar se livrar de ser preso, por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), tentando intimida-los alegando ser parente de um guarda municipal. A tentativa desesperada aconteceu enquanto ele estava sendo detido por tráfico de drogas.

Os GMs Max e Fortunato faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem com uma bolsa. Este, por sua vez, abandonou a bolsa e tentou fugir, mas foi abordado. Durante a abordagem, ele resistiu e entrou em luta corporal com os agentes, que conseguiram imobilizá-lo.

Com ele foram encontradas várias porções de drogas, que ele confessou estar vendendo.