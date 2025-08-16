Homem é preso e não poderá ir à entrevista de emprego

Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro São José, em Campo Limpo Paulista, e disse aos guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que estava vendendo drogas para pagar o aluguel e também para ir a uma entrevista de emprego. Com a prisão, ele não irá mais à entrevista.

Os GMs Max, Caldas e Fortunato faziam patrulhamento pelo São José 2 quando, em área de tráfico de drogas, suspeitaram de um homem carregando uma mochila e um objeto não identificado. Ao avistar a viatura, ele correu e dispensou o objeto.

Os GMs desembarcaram e foram atrás, conseguindo alcançá-lo. Com ele foram apreendidas centenas de porções de drogas diversas, além de mais de R$ 600. O objeto dispensado trava-se de um simulacro de arma de fogo.