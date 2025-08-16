Jundiaí 'passa em branco' o efeito Felca; saiba como denunciar

A Organização Não Governamental (ONG) SaferNet, de promoção de direitos humanos, viu aumentar em 114% as denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes, após o vídeo publicado pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, denunciando como criadores de conteúdo ganham dinheiro divulgando vídeos na internet com conteúdos de teor sexual usando crianças e adolescentes. O principal alvo foi o influenciador Hytalo Santos, que após isso foi preso junto com seu marido - a defesa de ambos nega os crimes. Também depois das denúncias, começaram a pipocar em todo o Brasil pessoas indo às delegacias de polícia para expor casos desse tipo em suas cidades. Em Jundiaí, porém, pelo menos por ora, isso não aconteceu.

Em Jundiaí não foram registradas denúncias após o vídeo de Felca. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, junto a fontes policiais, não houve em nenhuma das sete delegacias da cidade e mais a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), registros que pudessem ser relacionados às denúncias do influenciador. As fontes informaram, ainda, que em caso de registros, estes serão encaminhadas à DDM para investigação.

As denúncias podem ser feitas diretamente na DDM (avenida Nove de Julho, 3600 - o telefone da unidade é (11) 4521-2024) ou qualquer outra delegacia da cidade, ou mesmo pelo telefone 181. A SaferNet também recebe essas denúncias, por meio do www.denuncie.org.br.