Fundo Social abre inscrições para cursos com início em setembro

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) abre no próximo dia 18 de agosto, a partir das 12 horas, as inscrições para os cursos que terão início em setembro. Com foco em tecnologia, gastronomia e artesanato, as aulas serão oferecidas em parceria com o Instituto Aflora, Espro e Senai.
Pelo Senai, serão ofertados os cursos de Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud e Implantação e análise de dados em nuvem – DP900. Já a Espro vai oferecer Workshop de bolos simples, Workshop de bolos de pote, Workshop de Morango do amor e bala baiana e Workshop de pão de mel. O Instituto Aflora vai ministrar aulas de Corte e Costura.
O Fundo Social disponibilizará vagas para os cursos de Ferramentas Google para produtividade, Oficina de crochê – aprenda a tecer seu primeiro xale e Oficina de pingentes de Natal em feltro.
A pré-inscrição será feita exclusivamente por meio de formulário on-line (Google Forms). O envio do formulário representa apenas a intenção de participação e não garante a vaga. A seleção será feita por ordem de envio (considerando data e horário exatos), e os contemplados serão comunicados via WhatsApp. Caso não confirmem a matrícula em até 24h, perderão a vaga e os inscritos da lista de espera poderão ser chamados.
A lista de selecionados será divulgada no site da Prefeitura de Jundiaí. Para mais informações e links de inscrição, acesse as redes sociais do Fundo Social ou o site da Prefeitura.
Confira os detalhes de todos os cursos a seguir:
Curso parceria SENAI
Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud
Nº de vagas: 10
Carga horária: 20h
Início: 02/09/2025 Término: 09/09/2025
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 13h20 às 17h20
Local: Senai Jundiaí – Rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Link de inscrição: https://forms.gle/kTyPsynAqdcSuGkB9
Pré-requisito: Ter concluído o Ensino Médio e ter, no mínimo, 18 anos completos
Implantação e análise de dados em nuvem – DP900
Nº de vagas: 10
Carga horária: 40h
Início: 09/09/2025 Término: 26/09/2025
Aulas de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Horário: 18h30 às 22h00
Local: Senai Jundiaí – Rua Engº Roberto Mange, 95, Anhangabaú
Link de inscrição: https://forms.gle/rdwjEMzm6QFPuNFT6
Pré-requisito: Ter concluído o Ensino Fundamental e Ter, no mínimo, 16 anos completos
Curso parceria ESPRO
Workshop de bolos simples
Vagas: 20
Data: 10/09/2025
Horário: 08h às 12h
Aula de 4ª feira
Carga horária: 4h – 1 aula
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/pd27iWvM9io7VLge7
Workshop de bolos de pote
Vagas: 20
Data: 15/09/2025
Horário: 13h às 17h
Aula de 2ª feira
Carga horária: 4h – 1 aula
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/rgMD9dxcgaG23TXE6
Workshop de Morango do amor e bala baiana
Vagas: 20
Data: 17/09/2025
Horário: 13h às 17h
Aula de 4ª feira – 1 aula
Carga horária: 4h
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/NyEYxiwaG21dVFE19
Workshop de pão de mel
Vagas: 20
Data: 24/09/2025
Horário: 08h às 12h
Aula de 4ª feira – 1 aula
Carga horária: 4h
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/orDn4b3mWmuLS3qK9
Curso FUNSS
Ferramentas Google para produtividade
Vagas: 12
Datas: 09, 11, 16, 18, 23 e 25/09/2025
Horário: 18h às 20h
Aulas de 3ª e 5ª feira – 6 aulas
Carga horária: 12h
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/AdLCpu6NpAkcuejL8
Oficina de crochê – aprenda a tecer seu primeiro xale
Vagas: 30
Datas: 08/09/2025
Horário: 8h30 às 12h30
Aulas de 2 feira – 1 aula
Carga horária: 4h
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/oTc9aSE7dmihxcS57
Oficina de pingentes de Natal em feltro
Vagas: 15
Datas: 10 e 11/09/2025
Horário: 8h às 12h
Aulas de 3ª e 4ª feira – 2 aulas
Carga horária: 8h
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 16 anos completos
Link de inscrição: https://forms.gle/Un8A3ikZPGSnWiK2A
Curso parceria – Aflora Instituto
Corte e costura
Vagas: 20
Início: 01/09/2025 Término: 08/12/2025
Horário: 9h às 12h
Aulas de 2ª, 3ª e 6ª feira – 30 aulas
Carga horária: 90h
Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
Pré-requisito: Ter, no mínimo, 18 anos completos
Link de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiauIk1AJoSLVu7x-6XHCjczj3raXsuNzYO49AUzp1G8nf7w/viewform