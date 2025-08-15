Fundo Social abre inscrições para cursos com início em setembro

O Fundo Social de Solidariedade (Funss) abre no próximo dia 18 de agosto, a partir das 12 horas, as inscrições para os cursos que terão início em setembro. Com foco em tecnologia, gastronomia e artesanato, as aulas serão oferecidas em parceria com o Instituto Aflora, Espro e Senai.

Pelo Senai, serão ofertados os cursos de Fundamentos de inteligência artificial generativa – Google Cloud e Implantação e análise de dados em nuvem – DP900. Já a Espro vai oferecer Workshop de bolos simples, Workshop de bolos de pote, Workshop de Morango do amor e bala baiana e Workshop de pão de mel. O Instituto Aflora vai ministrar aulas de Corte e Costura.

O Fundo Social disponibilizará vagas para os cursos de Ferramentas Google para produtividade, Oficina de crochê – aprenda a tecer seu primeiro xale e Oficina de pingentes de Natal em feltro.