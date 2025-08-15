Já classificado, Paulista visita o XV de Piracicaba neste sábado

O Paulista enfrenta o XV de Piracicaba, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, casa do adversário, neste sábado (16), às 15h, pela 10ª e última rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Ambos os times já estão classificados às oitavas de final e aguardam o término desta rodada para conhecerem os adversários do primeiro passo no mata-mata.
A partida terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.
O Galo vem de uma vitória heroica na 9ª rodada. Jogando contra o Rio Branco, no Estádio Dr. Jayme Cintra, o Tricolor jundiaiense desempatou no apagar das luzes e venceu por 2 a 1, com gols de Bozzolan e Givigi, garantindo os três pontos e a classificação para as oitavas de final de forma antecipada.
Com o resultado, o Galo ocupa a 3ª colocação do Grupo 3, com 13 pontos, e está atrás do Primavera, vice-líder, com 18 pontos, e do líder XV, com 21 pontos, sendo o único invicto desta chave. Atrás do Paulista está o São Bento, na 4ª colocação, com 10 pontos, o Guarani, em 5º lugar, com 7 pontos, e o Rio Branco, na lanterna, com apenas 4 pontos.
Mesmo em caso de derrota, o Galo não pode mais ser ultrapassado na classificação do grupo, por ter quatro vitórias contra duas do São Bento.
MATA-MATA
Com a vaga às oitavas de final garantida, o Paulista voltará ao mata-mata da Copa Paulista após 14 anos. Desde 2011 - quando foi campeão - o clube não chega a esta fase da competição. O levantamento é do historiador Ivan Gottardo.
O Galo, inclusive, foi derrotado em apenas um de doze confrontos eliminatórios disputados no torneio, quando terminou vice-campeão em 2009.
RETROSPECTO
O Galo chegou quatro vezes ao mata-mata da Copa Paulista
- 1999 (Campeão)
- 2009 (Vice-campeão)
- 2010 (Campeão)
- 2011 (Campeão)
Em outras disputas, como 2013, 2014, 2015 e 2016, o clube não chegou ao mata-mata da competição.