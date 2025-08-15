Já classificado, Paulista visita o XV de Piracicaba neste sábado

O Paulista enfrenta o XV de Piracicaba, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, casa do adversário, neste sábado (16), às 15h, pela 10ª e última rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Ambos os times já estão classificados às oitavas de final e aguardam o término desta rodada para conhecerem os adversários do primeiro passo no mata-mata.

A partida terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

O Galo vem de uma vitória heroica na 9ª rodada. Jogando contra o Rio Branco, no Estádio Dr. Jayme Cintra, o Tricolor jundiaiense desempatou no apagar das luzes e venceu por 2 a 1, com gols de Bozzolan e Givigi, garantindo os três pontos e a classificação para as oitavas de final de forma antecipada.