15 de agosto de 2025
RODOVIA ANHANGUERA

Operação flagra caminhões com mais de mil 'furos' de pedágio

Por Redação | PM SP
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
A fiscalização é voltada a veículos identificados como evasores contumazes

Na madrugada desta quinta-feira (14), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu cinco caminhões que acumulavam 1.266 evasões de pedágio na Rodovia Anhanguera, totalizando cerca de R$ 100 mil em débitos.

A ação fez parte da Operação Toll, voltada à fiscalização de veículos identificados como evasores contumazes. Segundo a corporação, a iniciativa busca preservar a ordem e a justiça fiscal nas rodovias concessionadas, coibindo práticas que geram prejuízos à manutenção da malha viária e ao equilíbrio contratual dos serviços prestados.

Durante a fiscalização, todos os veículos abordados tracionavam semirreboques. Ao todo, foram elaborados 30 autos de infração de trânsito, além do recolhimento de 8 documentos. Os motoristas também foram submetidos ao teste do etilômetro e conduzidos ao Distrito Policial de Nova Odessa.

