JUNDIAÍ

PM prende procurado por envolvimento com organização criminosa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A prisão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Humberto Cereser
Um homem procurado pela Justiça por envolvimento com organização criminosa foi capturado na manhã de 14 de agosto pela Polícia Militar em Jundiaí. A prisão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Humberto Cereser, no bairro Caxambu, após a identificação do suspeito por uma equipe de radiopatrulhamento com motocicletas (RPM).

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o condutor. No entanto, após consulta ao sistema via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, com base no artigo 2º da Lei nº 12.850, que trata de crimes relacionados a organizações criminosas.

Além da prisão, foi verificado que o veículo conduzido pelo suspeito estava com o licenciamento vencido, e que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também estava fora da validade. Diante disso, foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça.

