PM prende procurado por envolvimento com organização criminosa

Um homem procurado pela Justiça por envolvimento com organização criminosa foi capturado na manhã de 14 de agosto pela Polícia Militar em Jundiaí. A prisão ocorreu durante patrulhamento na Avenida Humberto Cereser, no bairro Caxambu, após a identificação do suspeito por uma equipe de radiopatrulhamento com motocicletas (RPM).

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o condutor. No entanto, após consulta ao sistema via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, com base no artigo 2º da Lei nº 12.850, que trata de crimes relacionados a organizações criminosas.

Além da prisão, foi verificado que o veículo conduzido pelo suspeito estava com o licenciamento vencido, e que sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) também estava fora da validade. Diante disso, foram aplicadas as medidas administrativas cabíveis.