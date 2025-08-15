15 de agosto de 2025
PATRULHAMENTO

Polícia Militar prende suspeito de furto a empresas em Jundiaí

Divulgação
Materiais apreendidos pela Polícia Militar
Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta semana em Jundiaí, suspeito de envolvimento em furtos a empresas da região. A prisão ocorreu após uma equipe da Força Tática do 11º BPM/I – Sentinela do Interior – localizar e abordar um veículo com as mesmas características de um automóvel apontado pela Polícia Civil como utilizado nos crimes. A ação aconteceu durante patrulhamento no bairro Residencial Jundiaí.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o condutor um pacote com sementes de maconha. Ao ser questionado, o indivíduo informou que possuía, em sua residência, uma arma de fogo calibre 22 de fabricação artesanal.

No imóvel, os agentes localizaram o armamento mencionado, além de uma porção de entorpecentes, balanças de precisão, apetrechos utilizados para embalo e comercialização de drogas, e um aparelho bloqueador de sinal (jammer), comumente usado para dificultar o rastreamento de dispositivos eletrônicos durante ações criminosas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil. Ele foi enquadrado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, posse ilegal de munição, tráfico de drogas e está sendo investigado por furto qualificado.

