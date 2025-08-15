Homem com extensa ficha criminal é preso pela PM após furto

Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso em flagrante por furto qualificado na madrugada desta quarta-feira (13), na região da Ponte São João, em Jundiaí. A ação rápida da Polícia Militar impediu a fuga do suspeito, que tem um histórico criminal marcado por ocorrências de roubo, furto e ameaça.

A ocorrência teve início após uma denúncia via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre um furto em andamento em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais apuraram que o suspeito havia sido visto pulando o muro de uma casa e, em seguida, invadindo uma escola municipal. Após isso, ele teria fugido para uma rua próxima.

Durante patrulhamento nas imediações, os agentes localizaram o homem correndo, carregando um pedaço de madeira. Ao tentar escapar, ele caiu ao chão e foi contido pelos policiais, que usaram técnicas de imobilização e algemas, conforme prevê a legislação.