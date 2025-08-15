15 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
JUNDIAÍ

Homem com extensa ficha criminal é preso pela PM após furto

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A ação rápida da Polícia Militar impediu a fuga do suspeito
A ação rápida da Polícia Militar impediu a fuga do suspeito

Um homem com diversas passagens pela polícia foi preso em flagrante por furto qualificado na madrugada desta quarta-feira (13), na região da Ponte São João, em Jundiaí. A ação rápida da Polícia Militar impediu a fuga do suspeito, que tem um histórico criminal marcado por ocorrências de roubo, furto e ameaça.

A ocorrência teve início após uma denúncia via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre um furto em andamento em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais apuraram que o suspeito havia sido visto pulando o muro de uma casa e, em seguida, invadindo uma escola municipal. Após isso, ele teria fugido para uma rua próxima.

Durante patrulhamento nas imediações, os agentes localizaram o homem correndo, carregando um pedaço de madeira. Ao tentar escapar, ele caiu ao chão e foi contido pelos policiais, que usaram técnicas de imobilização e algemas, conforme prevê a legislação.

Com o suspeito foram encontrados fios de cobre e uma faca na cintura. Ele sofreu ferimentos leves durante a tentativa de fuga e recebeu atendimento médico.

A consulta ao sistema policial revelou que o homem já havia sido detido em diversas ocasiões, acumulando registros por quatro roubos, um furto e uma ameaça. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jundiaí e permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários