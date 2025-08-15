Prefeitura e Sebrae abrem vagas para ‘Agente Local de Inovação'

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o Programa Agente Local de Inovação – ALI Produtividade, voltado exclusivamente para Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP) ativas, sediadas nas cidades atendidas pelo Escritório Regional do Sebrae de Jundiaí.

Com início previsto para setembro de 2025, o programa é 100% subsidiado e oferece acompanhamento especializado e presencial por seis meses. A jornada combina encontros coletivos e atendimentos individuais, com foco na redução de custos, aumento da produtividade e crescimento do faturamento, por meio da implementação de soluções inovadoras.

Segundo o diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Tiago Antunes, o programa é uma oportunidade única para impulsionar a competitividade das empresas locais. “Nosso objetivo é conectar os empreendedores às ferramentas e estratégias que realmente geram resultado. Essa parceria com o Sebrae potencializa o desenvolvimento econômico da cidade e dá às empresas condições de crescer de forma inovadora e sustentável.”