15 de agosto de 2025
PROGRAMA

Prefeitura e Sebrae abrem vagas para ‘Agente Local de Inovação'

Por Da Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PMJ

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para o Programa Agente Local de Inovação – ALI Produtividade, voltado exclusivamente para Micro e Pequenas Empresas (ME e EPP) ativas, sediadas nas cidades atendidas pelo Escritório Regional do Sebrae de Jundiaí.

Com início previsto para setembro de 2025, o programa é 100% subsidiado e oferece acompanhamento especializado e presencial por seis meses. A jornada combina encontros coletivos e atendimentos individuais, com foco na redução de custos, aumento da produtividade e crescimento do faturamento, por meio da implementação de soluções inovadoras.

Segundo o diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Tiago Antunes, o programa é uma oportunidade única para impulsionar a competitividade das empresas locais. “Nosso objetivo é conectar os empreendedores às ferramentas e estratégias que realmente geram resultado. Essa parceria com o Sebrae potencializa o desenvolvimento econômico da cidade e dá às empresas condições de crescer de forma inovadora e sustentável.”

As inscrições se encerram no dia 10 de setembro. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de solicitação, mediante análise dos requisitos:

  • Empresa ativa há pelo menos 12 meses;
  • Porte ME ou EPP;
  • Sediada em uma das 18 cidades de atendimento do Escritório Regional do Sebrae Jundiaí;
  • Empresário ou representante disponível para participar ativamente do projeto e com poder de decisão.

Inscrições: Clique aqui para se inscrever

Mais informações com Silvia Della Matrice pelo telefone (13) 99756-5731 ou e-mail silviadm@sebraesp.com.br.

