Dupla é presa por furto de cerveja, cachaça e refrigerante

Dois homens foram presos por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), no bairro Jardim Laura, em Campo Limpo Paulista, suspeitos de furto em um restaurante. Com eles foram apreendidos e recuperados produtos diversos.

Os GMs foram informados de que dois homens estavam em atitude suspeita próximo ao restaurante. Eles se deslocaram até o local e localizaram a dupla, que foi abordada.

Com eles foram encontradas duas caixas de cerveja, um fardo de refrigerante e um litro de cachaça. Os dois confessaram que haviam acabado de furtar o restaurante, sendo que um deles entrou no local e o outro permaneceu do lado de fora para receber os produtos furtados.