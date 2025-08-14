FUMAS inicia obras de moradias populares no Jardim dos Cravos

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS), deu início às obras de construção de 132 novas moradias populares nos empreendimentos Jardim dos Cravos III e IV, no bairro Fazenda Grande. O prefeito Gustavo Martinelli esteve no local nesta quarta-feira (13), acompanhado do superintendente da FUMAS, Jeferson Coimbra, e de vereadores, para anunciar oficialmente o começo dos trabalhos.

O investimento total para a execução das unidades é de R$ 24.774.661,11, sendo R$ 9.032.890,39 para o Cravos III (terreno de 3.518 m²) e R$ 15.741.770,72 para o Cravos IV (terreno de 6.149 m²). A obra é viabilizada por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, com aporte de R$ 4,6 milhões do Governo do Estado por meio do programa Casa Paulista, que complementa os recursos e garante mais agilidade à execução.

As 48 moradias do Cravos III e as 84 do Cravos IV serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a redução do déficit habitacional.