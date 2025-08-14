14 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CABREÚVA

Inscrições abertas para concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Internet
Candidatos podem se inscrever até sexta-feira (15)
Candidatos podem se inscrever até sexta-feira (15)

Já estão abertas as inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025! O evento, que no ano passado foi um sucesso, volta a ser realizado em Cabreúva para pessoas com 60 anos ou mais.

A inscrição e a participação são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (15) no CCPI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa), na rua Felicita Manzoli Peratello, 144 – Jacaré.

O concurso será realizado no dia 24 de agosto, às 18h, no Silvia Covas, e contará com um super show do Trio Los Angeles!

Mais informações: (11) 5959-0018

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários