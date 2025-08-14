Inscrições abertas para concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025

Já estão abertas as inscrições para o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025! O evento, que no ano passado foi um sucesso, volta a ser realizado em Cabreúva para pessoas com 60 anos ou mais.

A inscrição e a participação são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (15) no CCPI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa), na rua Felicita Manzoli Peratello, 144 – Jacaré.

O concurso será realizado no dia 24 de agosto, às 18h, no Silvia Covas, e contará com um super show do Trio Los Angeles!