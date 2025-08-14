Itupeva alerta para prevenção da Leishmaniose Visceral

Durante a Semana de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral a Prefeitura de Itupeva, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), reforça a importância da prevenção.
A semana nacional de controle e combate à doença, que começou no domingo (10) e vai até este sábado (16), foi instituída pela Lei nº 12.604/2012, reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado com cães, principais hospedeiros urbanos da forma visceral.
Itupeva é classificada como município com transmissão canina, o que significa que já houve casos registrados da doença em cães no histórico da cidade. Isso não indica um surto, mas reforça a necessidade de cuidados preventivos para proteger tanto os animais quanto as pessoas.
Sobre a doença
A Leishmaniose Visceral é uma doença zoonótica, silenciosa e de evolução lenta, que pode atingir pessoas e animais, principalmente cães. A transmissão ocorre pela picada do inseto conhecido como mosquito palha, que costuma atacar ao entardecer e durante a noite.
Esses insetos vivem próximos às residências, em locais úmidos e sombreados, com acúmulo de matéria orgânica como restos de alimentos, fezes de animais, folhas e frutos apodrecidos.
O diagnóstico em cães é realizado pela UVZ, e o tratamento é de responsabilidade do tutor.
Em caso de suspeita, entre em contato pelo WhatsApp (11) 4591-8527.
Como prevenir
Mantenha a casa e o quintal limpos;
Recolha folhas, fezes de animais, restos de alimentos e frutos apodrecidos;
Capine e apare o gramado, descartando o material corretamente;
Embale bem o lixo, coloque em recipientes com tampa e siga os dias e horários de coleta;
Evite criar galinheiros ou chiqueiros próximos à residência;
Utilize coleira repelente com deltametrina nos cães;
Não permita que os cães fiquem soltos na rua.
Sinais e sintomas em humanos
Febre prolongada;
Emagrecimento;
Fraqueza;
Anemia;
Diarreia;
Aumento do fígado e do baço.
O diagnóstico e o tratamento da doença em humanos são oferecidos gratuitamente pelo SUS.
Sinais e sintomas em cães
Emagrecimento;
Descamação de pele;
Crescimento anormal das unhas;
Diarreia;
Febre;
Apatia.
Posse responsável
Mantenha os animais dentro de casa;
Evite crias indesejadas, providenciando a castração;
Garanta saúde e bem-estar, com alimentação de qualidade, água limpa e tratamentos antiparasitários recomendados por veterinário;
Recolha as fezes para manter o ambiente limpo.
Lembre-se
A Leishmaniose Visceral Canina não tem cura. A prevenção é a melhor forma de proteger os animais e as pessoas.
Conteúdos relacionados