Itupeva alerta para prevenção da Leishmaniose Visceral

Durante a Semana de Prevenção e Controle da Leishmaniose Visceral a Prefeitura de Itupeva, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), reforça a importância da prevenção.

A semana nacional de controle e combate à doença, que começou no domingo (10) e vai até este sábado (16), foi instituída pela Lei nº 12.604/2012, reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado com cães, principais hospedeiros urbanos da forma visceral.

Itupeva é classificada como município com transmissão canina, o que significa que já houve casos registrados da doença em cães no histórico da cidade. Isso não indica um surto, mas reforça a necessidade de cuidados preventivos para proteger tanto os animais quanto as pessoas.