Com foco na sustentabilidade, Educação lança projeto ‘Origem'

A Unidade de Gestão de Educação (UGE) apresentou, nesta semana, o “Origem: a biblioteca das coisas”, projeto com foco na Sustentabilidade e vinculado ao programa municipal “Escola da Gente”. A apresentação foi feita no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas (Ciempi), em frente ao Complexo Argos, onde também foram reabertas ao público as instalações em seu andar térreo, que sediará os ateliês e reservas técnicas do projeto para uso dos professores e demais educadores da rede municipal.
“O projeto ‘Origem’ vem para instrumentalizar o trabalho da rede municipal de ensino e, apesar de perpassar por todos os três eixos do programa ‘Escola da Gente’, que são o Social, Governança e Ambiental, é no último que ele irá fortalecer ainda mais as aprendizagens. Trata-se de uma escolha que leva em conta o dia a dia das escolas, trazendo mais possibilidades e materialidade ao diálogo entre as propostas pedagógicas e o olhar cuidadoso e empático com o outro e com o meio ambiente, por meio do alinhamento com as práticas de ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, comentou a gestora de Educação, Priscila Costa.
O conceito do projeto foi apresentado pelas idealizadoras, as coordenadoras do Ciempi Roselaine Barbosa e Maria Claudia Siqueira, que também conduziram os participantes pelo Espaço Origem. As novas instalações reabertas ao público contam com uma sala de formação, três ateliês – Botânico, Aura e Terra, com itens referentes às diferentes linguagens artísticas e de aprendizagens -, além de duas salas de reservas técnicas, com materiais para uso no local e fonte para às escolas, desde plásticos, tecidos, metais, papeis, borrachas e elementos naturais. Na prática, os professores interessados devem compartilhar via e-mail institucional a proposta que vêm realizando para que a equipe do Ciempi analise e identifique as possibilidades e itens que possam materializá-la e, assim, agendar o atendimento no local.
A programação trouxe também a palestra “Arte, criatividade e as cem linguagens”, com a professora Dr.ª Roberta Borges, pesquisadora e professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), uma das idealizadoras da fundação do Ciempi.
Numa das instalações do festival de lançamento do projeto, que seguirá no Ciempi também ao longo desta quinta-feira (14), a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot da Unidade de Gestão de Cultura (UGC) preparou uma trilha de leitura com itens de referência do acervo. A curadoria levou em conta o tema do projeto “Origem”, os ODS e a lista da Agenda 2023, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Câmara Brasileira do Livro. A visita a esta instalação conta com mediação do ator João Veras, numa parceria com a Câmara Setorial de Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC).