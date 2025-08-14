Com foco na sustentabilidade, Educação lança projeto ‘Origem'

A Unidade de Gestão de Educação (UGE) apresentou, nesta semana, o “Origem: a biblioteca das coisas”, projeto com foco na Sustentabilidade e vinculado ao programa municipal “Escola da Gente”. A apresentação foi feita no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas (Ciempi), em frente ao Complexo Argos, onde também foram reabertas ao público as instalações em seu andar térreo, que sediará os ateliês e reservas técnicas do projeto para uso dos professores e demais educadores da rede municipal.

“O projeto ‘Origem’ vem para instrumentalizar o trabalho da rede municipal de ensino e, apesar de perpassar por todos os três eixos do programa ‘Escola da Gente’, que são o Social, Governança e Ambiental, é no último que ele irá fortalecer ainda mais as aprendizagens. Trata-se de uma escolha que leva em conta o dia a dia das escolas, trazendo mais possibilidades e materialidade ao diálogo entre as propostas pedagógicas e o olhar cuidadoso e empático com o outro e com o meio ambiente, por meio do alinhamento com as práticas de ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, comentou a gestora de Educação, Priscila Costa.

O conceito do projeto foi apresentado pelas idealizadoras, as coordenadoras do Ciempi Roselaine Barbosa e Maria Claudia Siqueira, que também conduziram os participantes pelo Espaço Origem. As novas instalações reabertas ao público contam com uma sala de formação, três ateliês – Botânico, Aura e Terra, com itens referentes às diferentes linguagens artísticas e de aprendizagens -, além de duas salas de reservas técnicas, com materiais para uso no local e fonte para às escolas, desde plásticos, tecidos, metais, papeis, borrachas e elementos naturais. Na prática, os professores interessados devem compartilhar via e-mail institucional a proposta que vêm realizando para que a equipe do Ciempi analise e identifique as possibilidades e itens que possam materializá-la e, assim, agendar o atendimento no local.