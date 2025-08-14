Agosto Lilás traz conscientização sobre formas de violência

Várzea Paulista abriu oficialmente o Agosto Lilás na quarta-feira (13). O Espaço Cidadania recebeu dezenas de pessoas, entre as quais muitas que usam os serviços do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Norte e participantes do programa municipal de combate ao desemprego Várzea Inclui. O encontro, voltado ao fortalecimento dos laços entre mulheres, escuta ativa e valorização do protagonismo feminino no município, abordou as formas de violência e os canais para a denúncia. O mês de agosto é uma referência nacional ao dia em que foi sancionada a Lei Maria da Penha (7 de agosto de 2006). O destaque do evento foi a palestra da psicóloga Karolina Souza Cruz, profissional experiente no atendimento a mulheres vítimas de violência.

Informação e conscientização

A psicoterapeuta iniciou a palestra destacando o trabalho feito por Maria da Penha, que não se curvou diante das tentativas de homicídio e foi fundamental para a construção da legislação protetiva existente atualmente. Karolina informou dados preocupantes, como o fato de mais de 23 milhões de mulheres brasileiras já terem sido vítimas de violência física ou sexual por algum parceiro íntimo ao longo da vida, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, divulgada em março de 2023. O mesmo estudo apontou que 47,4% das mulheres vítimas de violência doméstica não fazem denúncia.

A psicóloga alertou que as violências podem aparecer de várias formas e começar de maneira sutil, com frases depreciativas e machistas, que, muitas vezes, como uma verdadeira violência psicológica, fragilizam a mulher, colocando-a em uma posição inferior, de baixa autoestima e submissa, e favorecendo episódios de violência física. “São crenças e pensamentos preconceituosos e machistas introjetados nas mulheres, que podem passar a acreditar que as frases ditas pelos homens são reais.” A recorrência desse comportamento pode levar as mulheres a aumentarem as distorções cognitivas, levando a se compararem negativamente a outras e até mesmo se submeterem a uma relação abusiva pelo medo de ficarem sozinhas.