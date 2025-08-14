Cidadãos podem solicitar serviços municipais no app do Poupatempo

O aplicativo do Poupatempo ganhou uma nova funcionalidade que facilita o acesso de moradores dos 645 municípios do estado a serviços de zeladoria urbana, como limpeza, iluminação pública, tapa-buracos, poda de árvores e manutenção de vias. Desenvolvida pela Prodesp, empresa vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a solução digital já soma mais de 5 mil pedidos desde o seu lançamento, em março deste ano.

Ao registrar a solicitação no app, o atendimento é direcionado automaticamente para a prefeitura responsável, garantindo agilidade e eficiência no encaminhamento e na resolução das demandas. Com a integração aos sistemas municipais, as prefeituras ganham ferramentas para acompanhar e responder rapidamente às demandas da população.

Como usar?

Basta acessar o aplicativo Poupatempo, depois “Serviços Municipais”, selecionar sua cidade para encontrar as soluções de zeladoria em sua região e registrar o pedido.