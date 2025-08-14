Linhas especiais vão atender parques de Jundiaí no feriado

Na sexta-feira (15), feriado em comemoração ao Dia da Padroeira de Jundiaí, e também em todos os fins de semana, moradores e visitantes têm à disposição linhas de ônibus exclusivas que facilitam o acesso aos principais parques da cidade.

Iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), o serviço especial atende destinos como o Parque da Cidade, o Mundo das Crianças e o Parque do Corrupira — opções para quem quer aproveitar o dia ao ar livre sem se preocupar com estacionamento ou trânsito.

Linha 310

Desde 1º de maio, a linha 310 – Parque da Cidade / Mundo das Crianças – Terminal Vila Arens opera aos sábados, domingos e feriados. Saindo do Terminal Vila Arens, ela passa por pontos estratégicos como o Terminal Hortolândia, Jardim Botânico, Espaço Expressa e Centro Esportivo Sororoca (exceto em caso de interdição da avenida União dos Ferroviários).