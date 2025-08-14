Linhas especiais vão atender parques de Jundiaí no feriado

Na sexta-feira (15), feriado em comemoração ao Dia da Padroeira de Jundiaí, e também em todos os fins de semana, moradores e visitantes têm à disposição linhas de ônibus exclusivas que facilitam o acesso aos principais parques da cidade.
Iniciativa da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), o serviço especial atende destinos como o Parque da Cidade, o Mundo das Crianças e o Parque do Corrupira — opções para quem quer aproveitar o dia ao ar livre sem se preocupar com estacionamento ou trânsito.
Linha 310
Desde 1º de maio, a linha 310 – Parque da Cidade / Mundo das Crianças – Terminal Vila Arens opera aos sábados, domingos e feriados. Saindo do Terminal Vila Arens, ela passa por pontos estratégicos como o Terminal Hortolândia, Jardim Botânico, Espaço Expressa e Centro Esportivo Sororoca (exceto em caso de interdição da avenida União dos Ferroviários).
Horários da Linha 310 (finais de semana e feriados)
Saída do Terminal Vila Arens: 6h35, 7h35, 8h35, 9h35, 10h35, 11h35, 13h05, 14h05, 15h05, 16h05, 17h05 e 18h05.
Saída do Parque da Cidade: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 e 18h30.
Além da 310, outras linhas também levam até os parques, ampliando as possibilidades para diferentes regiões da cidade:
Mundo das Crianças
- Linha 907 – Terminal Vila Arens / Terminal Hortolândia – via Mundo das Crianças
- Linha 917 – Terminal Vila Arens / Terminal Hortolândia – via Mundo das Crianças
- Linha 578 – Jundiaí Mirim / Terminal Hortolândia
Parque da Cidade
- Linha 578 – Jundiaí Mirim / Terminal Hortolândia
Parque do Corrupira
- Linha 568 – Corrupira / Terminal Cecap
- Linha 706 – São José / Terminal Vila Arens
De acordo com o diretor de Transportes da UGMT, Bruno Palhari, a medida traz mais qualidade de vida para a população. “O transporte público é um importante aliado para que as pessoas aproveitem os espaços de lazer da cidade com tranquilidade e segurança. Essas linhas são pensadas para facilitar o acesso e incentivar o uso sustentável do transporte coletivo”, afirmou.
Os horários e itinerários completos podem ser consultados no site oficial do Sistema Integrado de Transporte Urbano (Situ), bem como nos aplicativos Cittamobi e Google Maps. A UGMT orienta os usuários a utilizarem essas plataformas para acompanhar, em tempo real, os horários e a localização dos ônibus.