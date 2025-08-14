Prevenção: prefeitura intensifica limpeza de bocas de lobo

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Zeladoria e Conservação da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), intensificou os trabalhos preventivos para evitar inundações em ruas e avenidas da cidade. O objetivo é preparar o município para o período de chuvas de verão, evitando possíveis enchentes e mitigando os riscos de alagamentos.

As ações incluem a limpeza das bocas de lobo e, em casos de entupimento, a utilização de hidrojateamento para a desobstrução dos bueiros.

O gestor da Ugisp, Marcos Galdino destacou que a manutenção preventiva é fundamental. “Seguimos o cronograma elaborado pelas equipes técnicas e também atendemos às demandas registradas pelo 156. Dessa forma, conseguimos atuar em locais que historicamente sofrem com alagamentos durante eventos extremos. A manutenção constante e permanente reduz significativamente os impactos das chuvas de verão.”