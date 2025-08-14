14 de agosto de 2025
CHUVAS DE VERÃO

Prevenção: prefeitura intensifica limpeza de bocas de lobo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além da limpeza, com remoção de detritos, há hidrojateamento para desobstrução das bocas de lobo
Além da limpeza, com remoção de detritos, há hidrojateamento para desobstrução das bocas de lobo

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Zeladoria e Conservação da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), intensificou os trabalhos preventivos para evitar inundações em ruas e avenidas da cidade. O objetivo é preparar o município para o período de chuvas de verão, evitando possíveis enchentes e mitigando os riscos de alagamentos.

As ações incluem a limpeza das bocas de lobo e, em casos de entupimento, a utilização de hidrojateamento para a desobstrução dos bueiros.

O gestor da Ugisp, Marcos Galdino destacou que a manutenção preventiva é fundamental. “Seguimos o cronograma elaborado pelas equipes técnicas e também atendemos às demandas registradas pelo 156. Dessa forma, conseguimos atuar em locais que historicamente sofrem com alagamentos durante eventos extremos. A manutenção constante e permanente reduz significativamente os impactos das chuvas de verão.”

Cronograma de ações – agosto de 2025
15 a 20 de agosto – avenida Prefeito Luís Latorre
21 a 26 de agosto – avenida Humberto Cereser
27 de agosto – avenida União dos Ferroviários (próximo à estação de trem)

