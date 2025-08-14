Paciente reclama de atendimento no Braille; Instituto se explica

No dia 1º de agosto, o que seria um procedimento cirúrgico pré-agendado se tornou um transtorno para Roberto Antônio Mário Sécio de Matos, paciente do Instituto Luiz Braille que tem deficiência visual. De acordo com o relato do marido de Roberto, Ericson Merlo, ele chegou ao Braille e foi atendido com descaso. Ericson acredita que o marido pode ter sofrido preconceito religioso, por ser sacerdote umbandista.
Roberto passou mais de 12 horas consecutivas em jejum total de alimentos e água. O jejum começou às 23h da véspera do procedimento cirúrgico e durou até as 15h30 do dia seguinte. Ele faria descolamento de retina e retirada de catarata em ambos os olhos. No entanto, "no momento da cirurgia, os profissionais do Instituto Luiz Braille suspenderam o procedimento, alegando que o paciente apresentava pressão alta e quadro de ansiedade", relata Ericson.
"Tentaram controlar a pressão com oito comprimidos de captopril, diazepam e medicação intravenosa, sem sucesso. Chama atenção o fato de outros pacientes hipertensos, e de diferentes religiões, inclusive católicos, terem sido operados normalmente e tratados com atenção e respeito, o que reforça a suspeita de discriminação religiosa e tratamento desigual", diz o marido do paciente.
Ericson diz ainda que Roberto foi considerado apto à cirurgia quando houve o encaminhamento e o procedimento seria considerado urgente para que Roberto não perdesse totalmente a visão. No dia do procedimento, porém, Ericson relata que a cirurgia foi "minimizada". "Uma médica, ao ser cumprimentada por ele, respondeu de maneira apática e desrespeitosa, afirmando de forma abrupta que ele já havia perdido totalmente a visão, o que não corresponde à realidade, pois ele ainda enxerga vultos, cores, formas e possui sensibilidade visual. A referida médica ainda disse que operariam o olho esquerdo, com chances de recuperação visual entre 40% e 50%, mas que, mesmo assim, não seria algo significativo para o quadro dele, menosprezando a importância da cirurgia no dia."
Abalado com a situação, por envolver a perda da visão, Roberto foi atendido no Braille, onde providenciaram um carro que o levasse ao PA Central. A pressão de Roberto estava em 257 por 140 mmHg (25x14), prestes a evoluir para um infarto ou acidente vascular cerebral (AVC). A alta aconteceu às 20h, com a pressão estabilizada em 14x9.
Explicação
Procurado pelo JJ, o Instituto Jundiaiense Luiz Braille esclarece que a cirurgia deste paciente foi suspensa por prudência da equipe médica, considerando as condições clínicas desfavoráveis (pressão alterada, mesmo com uso de medicação).
De acordo com nota, o Instituto alega que a equipe o acompanhou e orientou durante todo o período em que esteve na instituição. Foi entregue a ele um encaminhamento para o cardiologista, em função da necessidade de reavaliação cardiológica.
A instituição informa ainda que, após a liberação do médico, e controle da pressão, ele poderá reagendar o procedimento - o que é de conhecimento do paciente e de sua família.
O Instituto Jundiaiense Luiz Braille reitera seu compromisso inabalável com a ética, a ciência médica, a segurança do paciente e o tratamento digno e humanizado.
Lamentamos a frustração do paciente, mas não podemos, em hipótese alguma, abdicar de responsabilidade primordial de preservar a vida e a saúde de quem está sob nossos cuidados.