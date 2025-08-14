Paciente reclama de atendimento no Braille; Instituto se explica

No dia 1º de agosto, o que seria um procedimento cirúrgico pré-agendado se tornou um transtorno para Roberto Antônio Mário Sécio de Matos, paciente do Instituto Luiz Braille que tem deficiência visual. De acordo com o relato do marido de Roberto, Ericson Merlo, ele chegou ao Braille e foi atendido com descaso. Ericson acredita que o marido pode ter sofrido preconceito religioso, por ser sacerdote umbandista.

Roberto passou mais de 12 horas consecutivas em jejum total de alimentos e água. O jejum começou às 23h da véspera do procedimento cirúrgico e durou até as 15h30 do dia seguinte. Ele faria descolamento de retina e retirada de catarata em ambos os olhos. No entanto, "no momento da cirurgia, os profissionais do Instituto Luiz Braille suspenderam o procedimento, alegando que o paciente apresentava pressão alta e quadro de ansiedade", relata Ericson.

"Tentaram controlar a pressão com oito comprimidos de captopril, diazepam e medicação intravenosa, sem sucesso. Chama atenção o fato de outros pacientes hipertensos, e de diferentes religiões, inclusive católicos, terem sido operados normalmente e tratados com atenção e respeito, o que reforça a suspeita de discriminação religiosa e tratamento desigual", diz o marido do paciente.