Oficina discute desafios e melhorias na regulação da Saúde

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) realizou uma oficina de trabalho voltada à consolidação da Política Municipal de Regulação em Saúde. O encontro, na Escola de Gestão Pública (EGP), reuniu gerentes de serviços de saúde, apoiadores técnicos, além da equipe de gestão da UGPS. Também marcou presença a professora Dra. Marília Louvison, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).
A oficina foi dividida em duas etapas. Na primeira, os participantes discutiram a estrutura da rede de saúde do Município e os principais desafios enfrentados pelo Departamento de Regulação. Já na segunda parte, os profissionais apresentaram situações-problema comuns no dia a dia, identificando causas, impactos e possíveis melhorias para otimizar os processos regulatórios.
O encontro encerrou com a pactuação de prioridades para ações imediatas, de curto e médio prazo, com foco em ampliar o acesso dos pacientes, reduzir o tempo de espera e qualificar os processos, visando atender de forma mais oportuna e eficiente a população usuária do SUS em Jundiaí.
“O pós-pandemia de Covid-19 trouxe uma maior complexidade aos casos atendidos, exigindo um olhar diferenciado para as necessidades da população e a otimização da oferta de serviços. Este evento foi fundamental para construirmos, com nossa rede potente, uma política de regulação sólida, alinhada aos princípios do SUS e articulada entre diferentes níveis de atenção”, avaliou a gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.
O gestor adjunto da UGPS, Allan Gomes de Lorena, também destacou a importância da oficina. “Além do debate coletivo, as propostas receberam comentários técnicos da especialista da USP, que tem vasta experiência na área de gestão de sistemas e serviços de saúde do setor público, enriquecendo ainda mais o nosso trabalho focado em garantir direito à saúde de forma universal, integral e equitativa”, afirmou.
A professora Dra. Marília Louvison parabenizou a iniciativa do Município: “Parabenizo a gestão por essa iniciativa de pensar e organizar a regulação a partir dos serviços. Esse alinhamento traz resultados positivos que serão sentidos diretamente pela população.”