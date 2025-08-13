Oficina discute desafios e melhorias na regulação da Saúde

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) realizou uma oficina de trabalho voltada à consolidação da Política Municipal de Regulação em Saúde. O encontro, na Escola de Gestão Pública (EGP), reuniu gerentes de serviços de saúde, apoiadores técnicos, além da equipe de gestão da UGPS. Também marcou presença a professora Dra. Marília Louvison, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP).

A oficina foi dividida em duas etapas. Na primeira, os participantes discutiram a estrutura da rede de saúde do Município e os principais desafios enfrentados pelo Departamento de Regulação. Já na segunda parte, os profissionais apresentaram situações-problema comuns no dia a dia, identificando causas, impactos e possíveis melhorias para otimizar os processos regulatórios.

O encontro encerrou com a pactuação de prioridades para ações imediatas, de curto e médio prazo, com foco em ampliar o acesso dos pacientes, reduzir o tempo de espera e qualificar os processos, visando atender de forma mais oportuna e eficiente a população usuária do SUS em Jundiaí.