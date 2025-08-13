Hospital São Vicente incentiva doação de cupons fiscais

Nem todo mundo sabe disso, mas é possível ajudar o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) e fazer a diferença no dia a dia da Instituição, sem tirar dinheiro do próprio bolso. O Hospital, que presta atendimento gratuito de excelência por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes de Jundiaí e região, está entre as entidades beneficiadas cadastradas no Programa Nota Fiscal Paulista, do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa permite que qualquer cidadão contribua diretamente com a Instituição, destinando automaticamente seus cupons fiscais com CPF para o hospital.

Ao doar, o valor arrecadado é revertido em melhorias na estrutura e nos serviços oferecidos, possibilitando investimentos em equipamentos, reformas e manutenção das áreas de atendimento. “Cada cupom fiscal representa um gesto de solidariedade e cuidado com a saúde de milhares de pessoas. É uma forma simples e gratuita de ajudar, que faz toda a diferença para o Hospital”, destaca a supervisora de Projetos Sociais do HSV, Viviane Rasera.

O processo de doação é rápido: basta acessar o site da Nota Fiscal Paulista, fazer login e verificar se há disponível algum valor para saque. Depois de resgatar a quantia, o interessado deve selecionar a área de Doação de Cupons com CPF (automática), buscar pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (CNPJ 50.944.198/0001-30) e confirmar a escolha. Dessa forma, basta informar o CPF no momento da compra: todos os cupons fiscais registrados passam a beneficiar automaticamente a Instituição.