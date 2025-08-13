Conselheiros dos Direitos da Pessoa Idosa tomam posse

Nesta quarta-feira (13), no Espaço Cidadania, foi realizada a posse do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, em Várzea Paulista. Na presença do prefeito, professor Rodolfo Braga, de gestores municipais e vereadores, o grupo recebeu o diploma de conselheiro. A eleição ocorreu no dia 1º de agosto, e a escolha do presidente será feita na primeira reunião do grupo, em data a ser definida.
O prefeito, professor Rodolfo, iniciou o encontro homenageando a munícipe Terezinha Pereira Udovic, falecida em maio deste ano. Uma ativa participante dos Conselhos Municipais, Terezinha marcou a história de Várzea Paulista. “Quero deixar aqui a minha lembrança e homenagem à dona Terezinha, uma figura ativa em nossa cidade, que tanto trabalhou em nossos conselhos”, disse.
Para o vice-prefeito e gestor de Governo, João Paulo de Souza, viver muitos anos é um grande privilégio. “Desejo que este novo conselho seja a reafirmação dessa gestão, oferecendo carinho e respeito a cada um que já se doou tanto por Várzea Paulista.”
O gestor de Desenvolvimento Social, Leandro Marques, ressaltou que a posse do Conselho é um momento de grande significado para a cidade, a sociedade civil e o poder público, que se unem para promover os direitos da pessoa idosa. “Que possamos juntos assegurar a qualidade de vida, dignidade e respeito aos idosos”, afirmou.
O vereador Valdecir da Popular, representando o presidente da Câmara Municipal, dr. Eliseu Notário, deu as boas-vindas aos novos conselheiros. “Que vocês tenham sabedoria, acolham as demandas vindas da população e lutem por essas pessoas. A Câmara Municipal está à disposição de cada um de vocês”, disse.
A ex-presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Miriam Conceição, se despediu do grupo, expressando seu orgulho pelo trabalho realizado. “Tenho muita gratidão pelo empenho em prol do bem-estar da pessoa idosa em Várzea Paulista e desejo muito sucesso ao novo grupo”, finalizou.
Confira os membros do Conselho da Pessoa Idosa para o biênio 2025/2027:
Representantes de instituições sem fins lucrativos ou grupos que cuidem ou agreguem idosos, existentes no município e devidamente reconhecidos pela Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Social:
– Luiz Paulo Alegrussi – Titular;
– Cleuza Bruzadim – Suplente;
– Sebastião Pereira do Nascimento – Titular;
– Lucila Cardoso Pacheco – Suplente;
– Onésimo de Sousa Mizani – Titular;
– Vera Lúcia Emilio – Suplente.
Representantes das associações de idosos, existentes no município, legalmente constituídas, reconhecidas e sem fins lucrativos:
– Maria de Lurdes Phillippus – Titular;
– Jorge Luiz dos Santos Machado – Suplente;
– Amaury Ricardo Piccolo – Titular;
– Talles Darci da Silva – Suplente.