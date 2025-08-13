Conselheiros dos Direitos da Pessoa Idosa tomam posse

Nesta quarta-feira (13), no Espaço Cidadania, foi realizada a posse do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, em Várzea Paulista. Na presença do prefeito, professor Rodolfo Braga, de gestores municipais e vereadores, o grupo recebeu o diploma de conselheiro. A eleição ocorreu no dia 1º de agosto, e a escolha do presidente será feita na primeira reunião do grupo, em data a ser definida.

O prefeito, professor Rodolfo, iniciou o encontro homenageando a munícipe Terezinha Pereira Udovic, falecida em maio deste ano. Uma ativa participante dos Conselhos Municipais, Terezinha marcou a história de Várzea Paulista. “Quero deixar aqui a minha lembrança e homenagem à dona Terezinha, uma figura ativa em nossa cidade, que tanto trabalhou em nossos conselhos”, disse.

Para o vice-prefeito e gestor de Governo, João Paulo de Souza, viver muitos anos é um grande privilégio. “Desejo que este novo conselho seja a reafirmação dessa gestão, oferecendo carinho e respeito a cada um que já se doou tanto por Várzea Paulista.”