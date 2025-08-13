14 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VEÍCULO 0KM

GM de Louveira recebe nova viatura através de emenda parlamentar

Por Redação | Prefeitura de Louveira
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Louveira
A nova viatura, um veículo Chevrolet Tracker 0km, foi entregue totalmente equipada, pronta para iniciar o trabalho
A nova viatura, um veículo Chevrolet Tracker 0km, foi entregue totalmente equipada, pronta para iniciar o trabalho

Na manhã de ontem (12), a cidade de Louveira recebeu uma nova viatura para a Guarda Municipal, através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Capitão Telhada e do trabalho da equipe de convênios da Prefeitura de Louveira.

A nova viatura, um veículo Chevrolet Tracker 0km, foi entregue totalmente equipada, pronta para iniciar o trabalho no reforço para o patrulhamento na cidade.

A entrega aconteceu na sede da Guarda Municipal com a presença de parte da corporação da GM e do deputado Capitão Telhada. O Prefeito Paulo Finamore agradeceu o deputado e o vereador Leandro Lourençon, que fez a solicitação. “Esta entrega acontece em um momento muito oportuno para Louveira, na recuperação da cidade. Em nome de toda a população, agradeço e deixo as portas de nossa cidade sempre abertas!”

Na ocasião, Finamore apresentou o Sistema de Videomonitoramento da cidade, que teve sua efetividade aumentada de 40% em 2024 para 93% agora em 2025. O Deputado elogiou muito a ação, a corporação da GM e todos os profissionais da Secretaria de Segurança da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários