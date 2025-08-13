GM de Louveira recebe nova viatura através de emenda parlamentar

Na manhã de ontem (12), a cidade de Louveira recebeu uma nova viatura para a Guarda Municipal, através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Capitão Telhada e do trabalho da equipe de convênios da Prefeitura de Louveira.

A nova viatura, um veículo Chevrolet Tracker 0km, foi entregue totalmente equipada, pronta para iniciar o trabalho no reforço para o patrulhamento na cidade.

A entrega aconteceu na sede da Guarda Municipal com a presença de parte da corporação da GM e do deputado Capitão Telhada. O Prefeito Paulo Finamore agradeceu o deputado e o vereador Leandro Lourençon, que fez a solicitação. “Esta entrega acontece em um momento muito oportuno para Louveira, na recuperação da cidade. Em nome de toda a população, agradeço e deixo as portas de nossa cidade sempre abertas!”