Jundiaí terá dois cursos gratuitos do Qualifica SP neste mês

O espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, será palco de dois cursos profissionalizantes gratuitos promovidos pelo programa Qualifica SP, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí. As aulas presenciais começam no dia 25 de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, oferecendo capacitação prática e certificação aos participantes.

Ao todo, são 20 vagas por turma, divididas entre os cursos de Assistente de Logística (das 8h às 12h) e Assistente de Produção (das 13h às 17h). A carga horária é de 80 horas. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, alfabetizadas e residentes no Estado de São Paulo.

As inscrições vão até 18 de agosto e devem ser feitas pelo site do Qualifica SP neste link.