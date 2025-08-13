Jundiaí terá dois cursos gratuitos do Qualifica SP neste mês

O espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, será palco de dois cursos profissionalizantes gratuitos promovidos pelo programa Qualifica SP, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí. As aulas presenciais começam no dia 25 de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, oferecendo capacitação prática e certificação aos participantes.
Ao todo, são 20 vagas por turma, divididas entre os cursos de Assistente de Logística (das 8h às 12h) e Assistente de Produção (das 13h às 17h). A carga horária é de 80 horas. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, alfabetizadas e residentes no Estado de São Paulo.
As inscrições vão até 18 de agosto e devem ser feitas pelo site do Qualifica SP neste link.
Segundo a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços de Jundiaí, Cida Gibrail, a parceria reforça o papel do Jundiaí Empreendedora como centro de oportunidades. “Essa é mais uma ação que fortalece a missão do espaço de conectar pessoas ao mercado de trabalho e oferecer capacitação de qualidade. Com cursos gratuitos e de curta duração, conseguimos impulsionar a empregabilidade e o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou.
As pessoas que tiverem dificuldades para realizar a inscrição online podem procurar diretamente o Espaço Jundiaí Empreendedora, que uma equipe estará disponível para oferecer todo o suporte necessário e garantir que ninguém fique de fora da oportunidade.
O Espaço Jundiaí Empreendedora fica no Piso G3 do Maxi Shopping (Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco).
Serviço:
- Cursos: Assistente de Logística (manhã) e Assistente de Produção (tarde)
- Período: início em 25/8, de segunda a sexta-feira (20 dias de duração)
- Carga horária: 80h
- Inscrições: até 18/8 em qualificasp.sp.gov.br
- Local: Espaço Jundiaí Empreendedora – Maxi Shopping, Piso G3