14 de agosto de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
LOGÍSTICA E PRODUÇÃO

Jundiaí terá dois cursos gratuitos do Qualifica SP neste mês

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Poderão se inscrever pessoas a partir de 16 anos, alfabetizadas e residentes no Estado de São Paulo
Poderão se inscrever pessoas a partir de 16 anos, alfabetizadas e residentes no Estado de São Paulo

O espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, será palco de dois cursos profissionalizantes gratuitos promovidos pelo programa Qualifica SP, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí. As aulas presenciais começam no dia 25 de agosto e serão realizadas de segunda a sexta-feira, oferecendo capacitação prática e certificação aos participantes.

Ao todo, são 20 vagas por turma, divididas entre os cursos de Assistente de Logística (das 8h às 12h) e Assistente de Produção (das 13h às 17h). A carga horária é de 80 horas. Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, alfabetizadas e residentes no Estado de São Paulo.

As inscrições vão até 18 de agosto e devem ser feitas pelo site do Qualifica SP neste link.

Segundo a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços de Jundiaí, Cida Gibrail, a parceria reforça o papel do Jundiaí Empreendedora como centro de oportunidades. “Essa é mais uma ação que fortalece a missão do espaço de conectar pessoas ao mercado de trabalho e oferecer capacitação de qualidade. Com cursos gratuitos e de curta duração, conseguimos impulsionar a empregabilidade e o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou.

As pessoas que tiverem dificuldades para realizar a inscrição online podem procurar diretamente o Espaço Jundiaí Empreendedora, que uma equipe estará disponível para oferecer todo o suporte necessário e garantir que ninguém fique de fora da oportunidade.

O Espaço Jundiaí Empreendedora fica no Piso G3 do Maxi Shopping (Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco).

Serviço:

  • Cursos: Assistente de Logística (manhã) e Assistente de Produção (tarde)
  • Período: início em 25/8, de segunda a sexta-feira (20 dias de duração)
  • Carga horária: 80h
  • Inscrições: até 18/8 em qualificasp.sp.gov.br
  • Local: Espaço Jundiaí Empreendedora – Maxi Shopping, Piso G3

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários