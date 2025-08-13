Aposentados podem solicitar isenção do IPTU até 30 de outubro

Aposentados e pensionistas residentes em Várzea Paulista podem realizar o cadastro para a análise do benefício de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A solicitação segue até o dia 30 de outubro. Os pedidos aprovados valem por dois anos (2026 e 2027) e o cadastro precisa ser refeito após o período. É necessário apresentar uma documentação específica e comprovar os pré-requisitos da legislação municipal (Decreto 6879/2025). O pedido deve ser feito no Facilita (rua João Póvoa, 97 — Jardim do Lar), de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h30 às 16h30.

Cada interessado deve apresentar a cópia dos documentos obrigatórios listados abaixo e o requerimento devidamente preenchido, no Atendimento Tributário do Facilita — sala 11 (Rua João Póvoa, 97 – Jardim do Lar).

Quem teve o pedido aprovado em 2024 não precisa solicitar a análise novamente este ano, pois a validade da aprovação é de dois anos.

Pré-requisitos obrigatórios para análise do benefício

Ser o contribuinte proprietário, detentor de domínio útil ou possuidor a qualquer título, exceto locação, de imóvel objeto de lançamento de IPTU, com área territorial igual ou inferior a 300 m² e área construída de até 100 m²;

Residir no imóvel mencionado no item anterior;

Não possuir qualquer outro imóvel em Várzea Paulista ou em qualquer outro município;

Comprovar a condição de aposentado, pensionista ou detentor de renda previdenciária vitalícia, com benefício mensal igual ou inferior a três salários mínimos vigentes no país;

Não exercer qualquer outra atividade remunerada;

Protocolar requerimento junto à repartição competente da Municipalidade, conforme modelo específico a ser fornecido, anexando todos os documentos comprobatórios exigidos, respeitado o prazo estipulado na legislação.

Documentos obrigatórios