2,3 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 10 anos

Em Jundiaí, entre 2016 e agosto deste ano, quase 10 anos, Jundiaí teve 83.770 registros de nascimentos, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil. Deste total, 2.298 crianças foram registradas sem o nome do pai. O número de pais ausentes representa um a cada 36 nascimentos na cidade. No mesmo período, foram feitos 843 reconhecimentos de paternidade na cidade. A Defensoria Pública de Jundiaí fará um mutirão de reconhecimento de paternidade, o "Meu Pai Tem Nome", neste sábado (16), e as inscrições devem ser feitas até hoje (13).

Outra opção para o reconhecimento de paternidade é o Poupatempo, que permite que o processo seja feito on-line. Os cidadãos que precisam fazer o reconhecimento de paternidade podem iniciar todo o processo pela internet, sem sair de casa. O programa “Encontre o seu Pai Aqui”, realizado pelo Poupatempo em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) — órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania — passou a ter atendimento 100% digital, gratuito e extrajudicial.

Pelo portal poupatempo.sp.gov.br, é possível preencher o formulário, enviar documentos e acompanhar o andamento do pedido, conduzido pelo Ministério Público. Quando necessário, o exame de DNA é feito gratuitamente pelo Imesc.