2,3 mil crianças foram registradas sem o nome do pai em 10 anos

Em Jundiaí, entre 2016 e agosto deste ano, quase 10 anos, Jundiaí teve 83.770 registros de nascimentos, segundo o Portal da Transparência do Registro Civil. Deste total, 2.298 crianças foram registradas sem o nome do pai. O número de pais ausentes representa um a cada 36 nascimentos na cidade. No mesmo período, foram feitos 843 reconhecimentos de paternidade na cidade. A Defensoria Pública de Jundiaí fará um mutirão de reconhecimento de paternidade, o "Meu Pai Tem Nome", neste sábado (16), e as inscrições devem ser feitas até hoje (13).
Outra opção para o reconhecimento de paternidade é o Poupatempo, que permite que o processo seja feito on-line. Os cidadãos que precisam fazer o reconhecimento de paternidade podem iniciar todo o processo pela internet, sem sair de casa. O programa “Encontre o seu Pai Aqui”, realizado pelo Poupatempo em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia (Imesc) — órgão da Secretaria da Justiça e Cidadania — passou a ter atendimento 100% digital, gratuito e extrajudicial.
Pelo portal poupatempo.sp.gov.br, é possível preencher o formulário, enviar documentos e acompanhar o andamento do pedido, conduzido pelo Ministério Público. Quando necessário, o exame de DNA é feito gratuitamente pelo Imesc.
O atendimento presencial continua disponível nos 245 postos do Poupatempo e nos Centros de Integração da Cidadania (CIC) em todo o estado.
Entenda o programa
O programa “Encontre o Seu Pai Aqui” é fruto da parceria entre o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP). O programa foi criado para desburocratizar e agilizar o processo de inclusão da paternidade nos registros civis, atendendo pessoas que ainda não foram reconhecidas legalmente. Desde sua expansão em agosto de 2022, o projeto já realizou mais de 1,2 mil atendimentos.
Em 2025, os mutirões seguem com uma frequência mensal e são realizados na sede do Imesc, localizada na rua Barra Funda, 824, São Paulo. O exame de DNA é realizado gratuitamente, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.
“O programa ‘Encontre o Seu Pai Aqui’ tem transformado a vida de centenas de famílias ao proporcionar o reconhecimento de paternidade de forma acessível e ágil. Em 2025, queremos atrair mais famílias para ampliar ainda mais esse impacto positivo com os nossos atendimentos mensais em nossa sede,” destacou o superintendente do Imesc, Edilson José da Costa.
Até o fim do ano, os mutirões acontecem em 29 de agosto; 26 de setembro; 31 de outubro; 27 de novembro; e 11 de dezembro. Os interessados devem comparecer ao local do mutirão com documento de identificação com foto ou, no caso de menores de 18 anos, a certidão de nascimento. É necessário o consentimento de todas as partes envolvidas, incluindo a presença da mãe e do suposto pai.
Se o suposto pai for falecido, parentes de primeiro grau, como pais, irmãos ou filhos, podem realizar o exame em seu lugar.
A coleta do material biológico é realizada por uma equipe especializada em um ambiente reservado, garantindo total privacidade.
Após a coleta, os participantes são encaminhados à Promotoria de Justiça para receber os resultados e obter orientações sobre o registro oficial em cartório.
Eduardo Miguel 1 dia atrasAcho muito importante o reconhecimento paternal,tenho 58 anos e me recordo que meu finado pai sempre lamentava,e ficava triste quando não via o nome do pai dele nos documentos,e morreu com também com esta tristeza.