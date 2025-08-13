PM faz 'comando' em bairro onde motociclista morreu em acidente

Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão realizaram um comando para orientação de motociclistas, no Jardim da Fonte, em Jundiaí. A iniciativa, que contou com o departamento municipal de Trânsito, aconteceu no Jardim da Fonte, na região da Ponte São João, onde no final de semana um homem morreu ao bater violentamente com sua moto no muro de uma residência.

De acordo com a PM, a operação de fiscalização foi voltada a condutores de veículos, com atenção especial aos motociclistas. A ação teve como objetivo principal prevenir acidentes e conscientizar motoristas e pilotos sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

Realizada na área da 1ª Cia, a operação contou com abordagens, orientações e verificação de documentação e equipamentos obrigatórios. "Durante a fiscalização, os agentes também aproveitaram para reforçar mensagens de segurança, como o uso do capacete, a importância de manter a manutenção em dia e a necessidade de respeitar limites de velocidade", informou a Corportação.