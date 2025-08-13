Sesi Jundiaí abre inscrições gratuitas para vagas remanescentes

O Sesi Jundiaí está com inscrições abertas para as vagas remanescentes do programa Sesi Esporte 2025. A iniciativa oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes da comunidade em diversas modalidades, entre elas futsal, polo aquático, judô, skate e handebol.
O programa tem como objetivo promover a formação esportiva de qualidade e incentivar a prática de atividades físicas, contribuindo para o desenvolvimento físico, social e emocional dos participantes. As aulas são ministradas por profissionais qualificados, em um ambiente seguro e estruturado.
As vagas são destinadas a crianças e jovens em diferentes faixas etárias. A participação é gratuita, e as inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria do CAT Sesi Jundiaí, localizado na avenida Antonio Segre, 695 – Jardim Brasil.
Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar a seguinte documentação:
- RG, CPF e comprovante de endereço (do responsável e da criança);
- Uma foto 3x4 da criança;
- Para a modalidade Polo Aquático, obrigatória a apresentação do exame dermatológico do aluno;
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por um responsável legal ou por um maior de 18 anos com procuração registrada em cartório.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4523-5155 e (11) 4523-5140, pelo WhatsApp (somente mensagens) no número (11) 93440-5039, ou pelo e-mail sujundiai@sesisp.org.br.
Confira abaixo as modalidades, horários e vagas disponíveis:
FUTSAL
Feminino
- 9 a 10 anos – 15 vagas | Segundas e quintas | 16h30 às 17h20
- 11 a 12 anos – 18 vagas | Segundas e quartas | 9h10 às 10h
Misto
- 13 a 15 anos – 27 vagas | Segundas e quartas | 11h10 às 12h
POLO AQUÁTICO
Feminino
- 11 a 12 anos – 6 vagas | Terças e quintas | 9h10 às 10h
Masculino
- 9 a 10 anos – 5 vagas | Segundas e quartas | 18h10 às 19h
- 11 a 12 anos – 9 vagas | Terças e quintas | 8h10 às 9h
Misto
- 13 a 15 anos – 8 vagas | Terças e quintas | 10h10 às 11h
JUDÔ
Misto
- 6 a 8 anos – 1 vaga | Segundas e quartas | 17h às 17h50
- 9 a 10 anos – 1 vaga | Terças e quintas | 16h às 16h50
- 11 a 12 anos – 1 vaga | Terças e quintas | 18h40 às 19h30
SKATE
Misto
- 9 a 10 anos – 9 vagas | Terças e quintas | 17h30 às 18h20
HANDEBOL
Masculino
- 6 a 8 anos – 4 vagas | Segundas e quartas | 16h40 às 17h30
O Sesi Esporte reforça o compromisso da instituição com a educação esportiva e a inclusão social, ampliando o acesso ao esporte como ferramenta de transformação e desenvolvimento pessoal.