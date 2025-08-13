Dor constante, sono ruim e fadiga podem indicar fibromialgia

Aprovada recentemente, a Lei 15.176/2025 reconhece oficialmente a fibromialgia como uma condição de pessoa com deficiência (PCD). Com isso, os portadores da síndrome passam a ter, a partir de janeiro de 2026 – quando entra em vigor a lei, acesso a uma série de benefícios legais, como reserva de vagas em concursos públicos, isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos adaptados e o direito à meia-entrada em eventos culturais, artísticos e esportivos.

A nova legislação representa uma conquista significativa para quem convive com a doença, muitas vezes invisibilizada e subestimada, apesar de seu alto impacto na qualidade de vida dos pacientes. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), cerca de 3% da população brasileira vive com fibromialgia, que afeta mais as mulheres, mas também pode atingir homens, idosos, adolescentes e até crianças.

A fibromialgia é uma síndrome reumatológica crônica, marcada por dores generalizadas e persistentes em todo o corpo, especialmente em músculos, tendões e articulações. Entre os sintomas estão fadiga extrema, distúrbios do sono, alterações cognitivas – problemas de memória e dificuldade de concentração, cefaleia, além de sinais de ansiedade e depressão. As dores podem durar meses, sendo que, em alguns casos desaparecem e podem voltar com mais força.